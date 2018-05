V Itálii se zřejmě budou konat nové volby

28. 5. 2018

Konverzní populistický právník Giuseppe Conte, který prosazoval proti všem faktům podvodnickou léčbu umírající dívky a byl nyní jmenován dezignovaným italským premiérem, v neděli odstoupil poté, co italský púrezident Mattarella odmítl jmenovat jeho kandidáta ministrem financí.Italský prezident Sergio Mattarella, jmenovaný předchozí proevropskou vládou, odmítl přijmout nominaci jednaosmdesátiletého blázna Paola Savona ministrem financí, který označil vstup Itálie do eurozóny za "historickou chybu".Mezi prezidentem Mattarellou, který má být politicky neutrální, a populistickým Pětihvězdičkovým hnutím ultrapravicovou Ligou tak vznikl konflikt. Mattarella zdůraznil, že Savonu ministrem financí nejmenuje, protože odchod z eurozóny by drasticky ohrozil živobytí italských občanů a rodin.Zřejmě se budou muset znovu konat v Itálii volby.Podrobnosti v angličtině ZDE