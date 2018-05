Soros: Evropská unie potřebuje "drastickou" změnu

30. 5. 2018

Těsně před zahájením kampaně organizace Best for Britain, které prý už dárcové věnovali mnoho milionů liber, řekl Soros ve své přednášce, že změna názorů britských voličů ohledně brexitu by byla v souladu "s naší revoluční dobou".

Filantrop a finančník George Soros (87), miliardář a zakladatel Nadace pro otevřenou společnost, oznámil v Paříži, že do několika dnů bude zahájena v Británii kampaň za "druhé referendum o brexitu", které by mohlo Británii zachránit před "obrovskými škodami".









Je pravda, že finanční kruhy už v důsledku populistického chaosu v Itálii signalizují krizi.





Soros uvedl, že od bankovního krachu v roce 2008 ztratila Evropská unie směr a potřebuje radikální reformy, aby přežila.





Evropská unie by se podle Sorose měla zreformovat a připravit situaci tak, aby Británie v EU zůstala.





"Ekonomický argument pro setrvání Británie v EU je silný, ale bude to trvat určitou dobu, než si to lidé uvědomí," řekl Soros. "Mezitím se Evropská unie musí proměnit v asociaci, do níž by země jako Británie chtěly vstoupit."





Taková organizace by podle Sorose zaprvé jasně rozlišovala mezi Evropskou unií a mezi eurozónou. Zadruhé musí EU přiznat, že euro má celou řadu neřešených problémů a nesmí se dovolit, aby tyto problémy Evropskou unii zničily.





"Drogová závislost na politice škrtů" podle Sorose poškozuje hospodářský vývoj, což pak zneužívají populističtí politikové, kteří vyvolávají antipatie proti EU.





"V důsledku politiky škrtů považují mnozí mladí lidé dnes Evropskou unii za nepřítele, která je připravila o pracovní příležitosti a o bezpečnou a slibnou budoucnost," varoval.





Soros doporučil celou řadu kroků k nápravě.





Požadoval, aby Evropská unie začala financovat jakýsi Marshallův plán pro Afriku částkou přibližně 30 miliard euro ročně. Migrační tlaky totiž mohou být odstraněny pomocí rozvojovým zemím. Soros také požadovalo, aby Evropská unie zrušila povinnost států přijmout euro, protože tento požadavek spolu s dalšími předpisy by mohl vést k likvidaci celé Evropské unie.





Evropská unie by měla státům umožnit mít členský svazek "na různých úrovních".





Sám Soros věnoval britské kampani proti brexitu púl milionu liber.





Podrobnosti v angličtině ZDE