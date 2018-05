Trump zahájil obchodní válku s Evropskou unií, s Kanadou a s Mexikem

Čeští oceláři přijdou o zaměstnání

31. 5. 2018

Trump právě rozpoutal obchodní válku s EU, nejbližším americkým spojencem. Pod naprosto vylhanou záminkou. Čeští oceláři nejspíš přijdou cca o miliardu korun ročně. Víc v @Hospodarky od @Lavicka1 https://t.co/g8AOrJUYgX — Ondrej Houska (@OndrejHouska) May 31, 2018

Spojené státy a jejich tradiční spojenci se octli na pokraji totální obchodní války poté, co evropští a kanadští politikové reagovali rychle a hněvivě na rozhodnutí Donalda Trumpa uvalit dovozní tarify na výrobce oceli a hliníku.Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker hovoří o okamžité odvetě poté, co americký ministr obchodu Wilbur Ross uvedl, že firmy v Evropské unii budou čelit 25 procentním importním tarifům na dovoz oceli do USA a 10 procentním importním tarifům na dovoz hliníku do USA, a to od čtvrtka od půlnoci.Tyto tarify ohrožují tisíce pracovních příležitostí v Evropě a povedou k odvetným opatřením vůči dovozům z USA, která zřejmě pak znovu vyvolají další odvetná opatření z USA.Trump také hrozí zavedením importních tarifů na zboží z Číny. Jeho rozhodnutí vyvolala bezprostřední a hněvivou reakci z Kanady, z Bruselu i z jednotlivých evropských zemí.Británie je v obzvlášť nebezpečném postavení, protože součástí propagandy stoupenců brexitu byl tazkvaný "speciální, mimořádně přátelský" vztah ke Spojeným státům, obchodní dohody s nimiž měly nahradit britskou obchodní výměnu s EU.Trumpovy dovozní tarify ohrozí tisíce pracovních příležitostí nejen v britských ocelárnách, ale po propuštění ocelářů povedou i k rozsáhlejší ekonomické krizi v postižených regionech.Postihne to i české oceláře:





