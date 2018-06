Turecké armádě "zbývá 25 km k iráckému štábu organizace PKK"

4. 6. 2018

Turecká armáda se nyní nachází 25 - 30 km v hloubce území iráckého Kurdistánu, v provincii Irbíl, tvrdí Abdullah Hawez. Zmocnila se desítek vesnic, poprvé buduje předsunutá postavení v provincii Irbíl. Je 20 - 25 km od Kandilu, sídla vedení [kurdské teroristické organizace] PKK. #Turkish military (TSK) are 25-30km deep into Iraqi #Kurdistan's Erbil province, capturing a dozen villages + building outposts for the first time in Erbil province. TSK are now 20-25km away from Qandil, the seat of PKK leadership. pic.twitter.com/KRRAvA3bq7

