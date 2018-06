Spiknutí kokotů

2. 6. 2018 / Roman Kanda

Už delší dobu uvažuji o tom, že napíšu článek nazvaný "Spiknutí kokotů", píše na Facebooku Roman Kanda. Jeho hlavní teze by zněla jednoduše asi takto: současný svět se stal obětí domněle či oprávněně zneuznaných mužů ve věku nad 50; narcisů, nadutých blbů, šovinistických hovad, zkrátka sociopatů, kteří agresivitou a arogancí zakrývají vlastní nejistotu a zbabělost.



Jenže zjišťuji, že napsat něco takového je nad moje síly, protože materiál se doslova rozrůstá před očima. Každou chvíli se odkudsi vynoří něja ký kokot, který se mermomocí chce stát spasitelem a zachraňovat svět tradičních hodnot, ať už to někdo chce, nebo nechce.



Jistě, tohle všechno my neomarxisté víme, jména známe nebo je brzy poznáme, a kdybychom byli nácci, užuž sestavujeme seznamy. Ovšem jeden zapomenutelný článek sotva může tento rozrůstající se zástup kokotů jakkoli omezit. Psané slovo takovou moc nemá...



A jsme u jádra věci: skutečnost je občas tak pitomá, groteskní, úděsná a fraškovitá, že psaní a reflexi vyřazuje jako cosi málem zastaralého a zoufale pomalého. Občas zůstává jen u němého úžasu.

