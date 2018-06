EYE 2018: Noví občané: Jak mohou najít své místo v Evropě?

1. 6. 2018

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je:NEW CITIZENS: HOW CAN THEY FIND A PLACE IN EUROPE? - NOVÍ OBČANÉ: JAK MOHOU NAJÍT SVÉ MÍSTO V EVROPĚ?Nové děti ve čtvrti, snaží se najít nový domov v Evropě: v našich městech a vesnicích žije s námi bok po boku mnoho lidí z nejrůznějších národních a náboženských kultur.Jaký je nejlepší způsob jak integrovat mladé migranty v našich komunitách - ve školách, ve sportovních klubech a na pracovištích?Jaké jsou úspěšné příklady integrace? Jak nejlépe hrát novou hru "přijímání a dávání"?Čím bude mít Evropa více obyvatel, tím budeme mít víc moci. Bude jednodušší dosáhnout technologického předstihu, vojenské bezpečnosti, a hospodářské udržitelnosti. Ku prospěchu starších lidí bychom měli přijmout nové lidi, kteří se chtějí stát Evropany, aby mohli pracovat a žít v Evropě. Výzvou je udělat Evropu kontinentem pro mnoho lidí, ne jen pro pár vyvolených, a udržet si demokracii občanů, ne propadnout vládě nějakých cizích mocností.Noví občané by měli mít mentora, který by je vedl, přivítal a pomáhal jim. Taky by lehčeji porozuměli tradicím a kultuře, do níž přišli. Měly by se pro to vyčlenit nějaké prostředky, ale upřímnně řečeno, já bych to dělal i sám, pomáhat lidem je to, co nás charakterizuje jako Evropany.Mnoho Evropanů si myslí, že migranti nám berou zaměstnání a že někteří z nich jsou teroristé. Není to tak úplně pravda, ale události jako brexit dokazují moc xenofobní rétoriky, kterou šíří politické strany. Musíme donutit národní vlády, aby organizovaly informační kampaně a zastavily tento druh propagandy. Měli bychom zavést iniciativy jako "Jeden nový občan, jeden nový přítel", v jejichž rámci by evropské rodiny přijímaly nové občany do svých dokovů během adaptačního období (třeba prvního půl roku).Musíme jiom dát nové příležitosti a nové šance. Měli by mít možnost naučit se jazyk, protože to je pro imigranta velký problém.