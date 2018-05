EYE 2018: Základní příjem jako řešení dopadů globalizace?

23. 5. 2018





Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.





Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.



V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.









Dnešní, třetí téma k úvaze a diskusi je:



BASIC INCOME: A SOLUTION TO GLOBALISATION'S EFFECTS? - ZÁKLADNÍ PŘÍJEM: ŘEŠENÍ PRO DOPADY GLOBALIZACE?



Lidi mají rádi Jánošíka, protože bral bohatým a dával chudým.



Považujete myšlenku poskytování základního příjmu pro všechny bez jakýchkoliv podmínek za adekvátní reakci na globalizaci?



Co si o tom myslíte vy?





Samozřejmě, že je základní příjem řešením! Globalizace, volný trh a otevřené hranice EU sice napomáhají ekonomice, ale vedly k dramatickému nárůstu nepřátelství a nezaměstnanosti, protože podniky většinou najímají lidi, kteří jsou ochotni pracovat za nízké mzdy. Příchod lidí odjinud, kteří nejsou zvyklí na naši životní úroveň a neznají naše zaměstnanecké zákony znamená, že se tito lidé nechávají tvrdě vykořisťovat. To škodí nejen jim, ale i původním obyvatelům v EU, kteří jsou tak vyloučeni z pracovního trhu. Řešením je základní příjem pro všechny.Evropa by to měla nejprve vyzkoušet na nejméně 10 000 lidech, ve stabilní zemi, jako je Německo nebo Finsko.Základní příjem by nám poskytl víc času na osobní a komunitní rozvoj. Taky bychom už nemuseli dělat absurdní zaměstnání a mohli bychom se více soustředit na zlepšení komunity.Musíte vzdělat bohaté, že základní příjem by zvýšil poptávku v reálné ekonomice a zvýšil jejich bohatství. Pak by to bylo zavedeno hned.