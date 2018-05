Rekordní počet Britů se stává Němci

28. 5. 2018

Stále větší počty Britů žádají o německé občanství, než Británie odejde z Evropské unie. V roce 2017 jich dostalo německé občanství desetkrát tolik než před referendem o brexitu. V roce 2017 se stalo 7500 Britů Němci, zatímco v roce 2015, před referendem o brexitu, to bylo 622 Britů.V roce 2017 obdrželo 112 200 cizinců německé občanství. Nejvíce jich bylo z Turecka (14 894), druhá byla Británie (7500), třetí Polsko (6613), pak Itálie (4256) a pak Rumunsko (4238).Novým Němcům z Británie je v průměry téměř 53 let, jsou daleko starší než ostatní naturalizovaní občané, jimž je v průměru 34,8 let.Asi 9 procent naturalizovaných Britů získalo německé občanství ze zahraničí. Jsou to především lidé, kteří z Německa odešli za nacistické éry, a jejich potomci.Podrobnosti v angličtině ZDE