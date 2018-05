K dokonalému štěstí milimetr

Bodláky Václava Duška

Plujeme opravdu do záhuby, stěží nám tomu uvěřit. Stezky zaplaveny žravými netvory, nevzdělanými piráty, velebnost ducha v nedohlednu, voličské pasti nakladeny, špinavé skutky neřešeny, zdeptaní pozůstalí mají v duchnách zastlané hrdiny, ti potvrdí náklonnost k pravdě a pokroku vyslýchaným. Úpěním mnoho nezískáme, cizinu zajímá realita, minulost zdržuje, potvrzuje, jak se skrýváme za historickou roletu v domnění, že se vyvážeme z odpovědnosti za současný planetární rozvoj.

Hodnotných zpráv nám neubývá, zvídavost lidu roste, sledujeme poutavé dekolty, barevné kalhotky, nezkrotná bujná vypadlá prsa, namrkneme do soukromí padlých hvězd, pornohvězd, slintáme nad zkažeností celebrit, mroukáme štěstím; obdivujeme slovní zbrojnice, dovádivé partajnice, hlučné polnice – pokrok nezastavíš! Historie se opakuje, s tím nic nenaděláme. Nepomohou ani instituce zkoumající minulost v nehodné přítomnosti. Drží se nás jako klíště chamtivost, bezuzdnost, nadutost, lačnost, pýcha, lež a nenávist, závist, pokrytectví, hněv, hloupost a povýšenost; v našem pokolení vzrůstá lidopravectví. Uleželé informace přibývají. Zrodilo se nám velké množství doktorů všelikého druhu – pro samé politology už není kam šlápnout, odulý vousatý chlap se telí do obrazovky, prý je filosofem, no nazdar, ke všemu učí a žactvo čučí.



Máme našlápnuto ku štěstí. Kupředu a zpátky ni krok!

Zlodějiny nepotrestány, přitom lupiči jsou na dosah, není ale vůle mizery odsoudit, přitom zlehka prošustrovali miliardy, natřásají se v proudu lásky a nenávisti, bičování se nebojí ani za mák; smějte se, ale pár z nich se vydrápalo na špičku pro úspěšné darmojedy. Všímejte si, jak si jsou sami s sebou jisti, my jsme jim pro legraci. Nebát se ptát, více netřeba. Stát se karatelem přináší nenávist. Hlupáci ověšeni třásněmi divoce vřeští a anonymně vytrubují vulgarismy – bezduché bytosti nakaženy zlobou se ukrývají v hlučícím davu. Rádi osočujeme vyhlédnuté obětiny – máme zkušenosti ku rozdávání; kolikrát převlékli kabáty hanbáři, kteří v letech vražedných vykřikovali hesla k popravám odsouzených, později se přidali do služeb socialismu s lidskou tváří a v revolučním kvasu řízeném zahraničními centrálami poučovali občanstvo, jak začít žít demokraticky.

Neváhej, najdi si místo ve společnosti a netrap se rozjímáním nad čistotou času.

Co nám chybí? Láska zdravotního personálu. Máme trvale plné čekárny pacientů s nervy napnutými k prasknutí. Máte-li smůlu, narazíte na sestru buldoka. Mlč a pamatuj – ticho léčí! Chybí nám opravené silnice, dálnice máme a přitom nemáme – výstavba předražena, plánování nahodilé, materiál podivný, mnoho nevydrží – ono si zaprší, pak mrzne a máme rázem tankodromy, a ministerstvo dopravy s výkonnými úředníky v počtu nelišícím se mnoho se zeměmi zalidněnějšími odolává účinně občanské kritice. Přidejme předražené a nekvalitní potraviny – můžeme radostně tančit. Kdysi jsme tolik zboží neměli – a nyní ho máme, hurá! Místo masa, tuky a kůže, uzeniny podezřelé, zelenina chemizována, chleba většinou nekvalitní… a dovážíme drahý odpad, k radosti obchodníků s našim zdravím, kontroly vlahé, pokuty mírné. Drahé léky luxují peněženky potřebných, starých, nemocných. Zato si můžeme koupit zaručeně účinné vitamíny a potažmo děláme pro zdraví možné i nemožné. Bankovní domy nabízejí peníze – vezmi si úvěr, výhodnou půjčku a my ti vrátíme první splátky – oj, naletíš, nepočítáš a zoufáš. Vzdělávání silně pokulhává za nároky reality, cpeme žactvo nesmyslnými daty, učitelstvo se povyšuje nad žáky, neučí, poučuje, trvá na nesmyslných úkolech – v době internetu jsou, jak se říká lidově, sto let za opicemi. Najdeš skutečného učitele, kape z něho skromnost… Máme generálů nadbytek, ale s penězi nešetříme. A někteří mají pohaslou morálku – budou přísahat peklu, pokud budou mít zachován postup, a všimněte si, jak náhle změnili taktiku k dosažení bojové mety. Urodilo se nám velké množství řádů, metálů, nebude dlouho trvat a nepotkáme nikoho, kdo nebude ověšen vyznamenáním. Chybí nám právní zastání! Skutečné úřednice sloužící veřejnosti, máme k dostání málo laskavosti, pokory a znalostí, i zodpovědnosti. Selhávají nám ekologické brzdy, tolerance, paměť, milosrdenství!

Kolumbária zapomenutých politiků praskají ve švech.

Slýcháme vábení politických všiček: Lidi, ke štěstí nám zbývá půl milimetru!