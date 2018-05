Babišův poradce je pitomec a nestydí se za to

Mámo, dyť my žádnej oceán nemáme!

Po tom šílenství okolo GDPR (panebože, Brusel chce chránit naše osobní údaje, jak si to může dovolit???!!!! Chudák korporace...) přichází další, tentokrát je na mušce bordel v oceánech, což je věc oceánů a ne nás, slušných lidí, co oceán nemají a nic jim do nich není. . S výjimkou případů, kdy k nim zamíříme na dovolenou a můžeme pak nadávat, jaký je v nich bordel...,





Každopádně su rád, že třeba povinnou školní docházku zavedla v roce 1774 nikým nevolená Marie Terezie, protože chtít to dnes zavést Brusel, tak v Česku vypukne občanská válka.





Podobná klika nás potkala, že nemusí Brusel zavádět třeba kanalizaci, zdravotnictví, gramatiku, jedení příborem nebo mýdlo.





Díky!