K zákazu brček, plastových příborů a dalších plastových výrobků jednorázového použití

31. 5. 2018

Koncept jednorázových výrobků z energeticky a surovinově náročných materiálů je až na výjimky pitomost sama o sobě, ale tohle je lepení dírek po červotoči plastelínou v lodi děravé po zásahu torpéda, píše k zákazu některých jednorázových plastových výrobků v EU na Facebooku David Marenčák.

Většina plastů v moři pochází ze států, kde pojem „odpadové hospodářství“ znamená: všechno to nasypeme do řeky/moře a také z přímořského turismu a lodní dopravy, ale tady se spotřebitel bude cepovat, aby si náhodou nevzál mikroteňák na rohlík a budu se zakazovat plastová šťouchátka do uší.