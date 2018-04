Vědci náhodou vytvořili enzym mutant, který žere plasty

17. 4. 2018

Nový výzkum se dal do pohybu v důsledku objevu r. 2016 první bakterie, které si přirozeně vyvinula schopnost na skládce v Japonsku konzumovat plasty. Vědci nyní popsali podrobnou strukturu klíčového enzymu, který tato bakterie produkuje.Mezinárodní vědecký tým pak enzym pozměnil ve snaze zjistit, jak se vyvinul, a ze zkoušek vyplynulo, že tak zdokonalili jeho schopnost rozkládat plast PET (polyetylén tereftalát), z něhož se vyrábějí lahve.Enzymu trvá několik dní, než začne plasty rozkládat, ale je to daleko rychlejší, než jak to dělají oceány, jimž to trvá staletí. Vědci jsou optimističtí, že se jim proces podaří ještě zrychlit.Nový enzym naznačuje možnost jak recyklovat PET lahve zpět na nové PET lahve, což by mohlo vést k omezení potřeby vyrábět nové plasty.Každou minutu se na světě prodá asi milion PET lahví. Většina z nich končí v oceánech, a zašpinila i nejvzdálenější kouty moří. Poškodila mořskou flóru a faunu a škodí i lidem, kteří jedí mořské plody.Pro výrobce je levné a snadné vyrábět nové PET lahve a nesnažit se recyklovat. Avšak pod rostoucím nátlakem veřejnosti budou zřejmě výrobci nuceni začít zkoumat, jak PET lahve řádně recyklovat.Podrobnosti v angličtině ZDE