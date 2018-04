Britská opozice zuří, že letecké údery proti Asadovi nebyly předloženy ke schválení parlamentu

14. 4. 2018

People are reminding Theresa May about her refusal to accept child refugees in 2016 https://t.co/jwqPwMawy6 — The Independent (@Independent) April 14, 2018

Lidé Mayovou upozorňují, že odmítla přijmout do Británie dětské uprchlíky ze Sýrie:





Z téhož obviňují Donalda Trumpa:Trump: Děsivé! Monstrózní! Nepřijatelné!Dítě: Pustíte mě do své země?Trump: Jdi do háje!





If this is a matter of sending a clear message on chemical weapons is also worth noting that when the UK Govt thinks Syria used chemical weapons at home it bombs Syria, but when it thinks Russia used chemical weapons in the UK it expels diplomats. — Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) April 14, 2018

Krishnan Guru-Murthy, Channel 4 News:Když usoudí britská vláda, že Sýrie použila na svém území chemické zbraně, bombarduje ji. Když usoudí, že Rusko použilo chemické zbraně v Británii, vyhostí diplomaty.





Mattis has resisted Trump’s calls for sweeping strikes out of concern they could trigger a dangerous clash with Russia and Iran https://t.co/LtLTWtcD9N — The Wall Street Journal (@WSJ) April 13, 2018

Americký ministr zahraničí Mattis odmítl rozsáhlejší vojenské údery proti Sýrii z obav, že by to mohlo vyvolat konflikt s Ruskem:





Illegal strikes under international law, bypassing UK parliament, defying majority public opinion, before international inspectors arrive in Syria, reported by a supportive media. More and more people are surely waking up to just what kind of Establishment the UK actually has pic.twitter.com/nItNUUbtDk — Mark Curtis (@markcurtis30) April 14, 2018

Údery protizákonné podle mezinárodního práva, bez souhlasu britské Dolní sněmovny, v konfliktu s převahou veřejného mínění, uskutečněné před příchodem mezinárodních inspektorů do Sýrie, za podpory prodejných médií. Stále více a více lidí si začíná uvědomovat, co je to za establishment, jaký má Británie:





In case you missed it: In response to media queries, the Spokesperson for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) confirms that the #OPCW Fact-Finding Mission (FFM) team is on its way to #Syria and will start its work as of Saturday 14 April 2018. pic.twitter.com/IZUIpg2DsZ — OPCW (@OPCW) April 12, 2018

Theresa May a Donald Trump se rozhodli bombardovat Sýrii DŘÍV NEŽ poskytla Organizace pro zákaz chemických zbraní důkazy ze své analýzy v Sýrii.Delegace odborníků z Oranizace pro zákaz chemických zbraní se CHYSTÁ do Sýrie