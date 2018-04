Nigel Farage, autor brexitu, zajistil pro své děti německé pasy, aby na rozdíl od ostatních Britů nepřišly o výhody Evropské unie

Pro stoupence Czexitu: Něco o hrubém pokrytectví:

19. 4. 2018

"Skoncujme v Británii s volným pohybem obyvatelstva!" Ne ale, přirozeně, pro mou rodinu, říká Nigel Farage, který má německou manželku.Kteří Britové si po brexitu uchovají práva občanů Evropské unie? - Rodina Nigela Farageho, tvůrce brexitu - ANO - Vaše rodina - NE





Which Brits will keep their rights as EU citizens after Brexit?



Nigel Farage's family: ✅



Your family: 🚫 — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 19, 2018

Nigel Farage, kmotr brexitu, obstará pro své děti německé pasy, aby nebyly znevýhodněny tak, jak bude znevýhodněno 60 milionů ostatních britských občanů.





Nigel Farage, godfather of Brexit, will get his kids German passports so they are not disadvantaged by Brexit like 60 million other Brits will be... https://t.co/SYSzEKwB37 pic.twitter.com/53nn9Z6bga — Andrew Stroehlein (@astroehlein) April 19, 2018