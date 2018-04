Státotvornost vyžaduje oběti

23. 4. 2018 / Boris Cvek

Nejprve jsme díky různým únikům do médii byli přesvědčováni o tom, jak neodolatelnou nabídku dostali socialisté od ANO. Okořeněnou zvolením kandidáta ANO do čela Stálé komise na kontrolu činnosti GIBS. Hlasování o této nabídce ve vedení ČSSD bylo těsné, ale přece jen otevřelo půdu pro jednání, a to navzdory mnohokrát osvědčené sněmovní koalici ANO-SPD-KSČM.





Samozřejmě pokud by druhá Babišova vláda dostala důvěru od komunistů a socialistů, je za takových poměrů ve Sněmovně prakticky neodvolatelná. Socialisté by v tu chvíli na ni ztratili vliv. Mohli by odejít, což by znamenalo, že si na jejich posty Babiš s pomocí prezidenta dosadí své lidi. Proto se ČSSD nyní snaží nějak poštvat proti sobě ANO a SPD. Jedinou možností je donutit ANO k tomu, aby s pomocí komunistů a socialistů převolilo aspoň některé sněmovní funkce, které drží SPD.

A ačkoli to včera v Otázkách V. Moravce předseda poslanců ANO Faltýnek, byť s nevolí, připustil, Babiš to odmítá. Ani komunisté, zdá se, nejsou pro. A zabralo by to? Znamenalo by to, že SPD „za trest“ už nikdy nebude hlasovat s ANO? Pochybuji.

Zatímco koalice ANO-ČSSD-KSČM má 108 hlasů, z nichž zdaleka nejsou všechny vždy úplně jisté (mám samozřejmě na mysli ty socialistické), koalice ANO-KSČM-SPD má o sedm hlasů víc a všechny jsou prakticky jisté, což se už mnohokrát prokázalo. Handrkování o převolování Sněmovny může vést jen k další únavě veřejnosti a větší touze po předčasných volbách. A jako ten potížista z něho mají vyjít socialisté. Odmítli nabídku, která se neodmítá, odmítli program, který je tu pro všechny a který musejí nadšeně vítat komunisté i ODS a samozřejmě také Marťani.

Komunisté jako tradiční protestní strana ovšem zdůrazňují svou státotvornost. A prezident jim radí, aby nepřeháněli své požadavky, neboť se nabízí historická příležitost, kdy „levice jako celek“, jež nám ale pozoruhodně ztrumpovatěla a zputinovatěla, má příležitost účastnit se na vládě. Na levicovou agendu bude prý času dost potom. Ano, levice má hysterickou příležitost podepsat bianco šek miliardářovi a ještě mu za to být vděčna a snít své sny, že třeba někdy, potom… Státotvornost holt vyžaduje oběti.

Všechno je to jen rétorika a zabíjení času do června. Příběh má několik prostých bodů: 1. Babiš vyhrál suverénně volby jako trestně stíhaný, 2. Babiš má být podle Hnutí ANO za každou cenu, 3. s Babišem jako premiérem nechce nikdo vládnout kromě KSČM a SPD, za nesplnitelných podmínek snad i potížisté z ČSSD, 4. vláda nejspíše nevznikne nebo pokud vznikne, tak se brzy rozpadne, 5. není jiné řešení než předčasné volby. Všechno, co ANO dělá během vyjednávání o vládě, dělá s ohledem na předčasné volby.