Nechci se vměšovat do diskuze odborníků i neodborníků, zda zbořit Libeňský most. Přál bych si především, aby se dalo přes nejaký most jezdit z Libně do Holešovic. Obávám se ale, že nový most nebude, starý se neopraví, povedou se jen po mnoho let neplodné debaty. To umíme