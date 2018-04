Prezidentská kancelář soustavně klame veřejnost o stavu ekonomických vztahů s Čínou

Přečetli jsme jinde

26. 4. 2018

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous







Jie Ťien-mingem, pozn. redakce





Pozn. Boba Kartouse: Pražský hrad, který v minulosti významně poškodil vztahy s Čínou tím, že do těsné blízkosti čínského prezidenta přivedl zakladatele pochybného podniku CEFC, čímž na sebe mimochodem upozornil a spustil proces, který vedl k převzetí CEFC pod kontrolu státní moci v Číně, svůj kolosální neúspěch vytrvale lakuje jako zdařilé pokračování čínských investic. Návštěva ze CITIC Group v ČR přitom má velmi pravděpodobně za cíl shromáždit informace o majetku CEFC v ČR, nikoliv potvrzovat jakýkoliv zájem investovat. CITIC Group je čínským státem vlastněná společnost, jejímž úkolem je rozkrýt majetkové a personální vztahy v CEFC. Návštěva u Zemana byla svým způsobem výslechem středoevropských diletantů a jejich "starosty". Prezentovat to jako "jednání o dalších investicích" je báchorka hodná intelektuální velikosti osazenstva hradu...

Pět dní poté, co se minulý měsíc vyslanci hradu vrátili z Číny, tvrdil Miloš Zeman MF Dnes, že obdržel záruku že CEFC (společnost založená nyní nezvěstným poradcem Zemana pro česko-čínské vztahy) zustane vlajkovou lodí čínských investic v ČR. Navíc Zeman prohlásil, že CEFC Europe posílí 49% vstup čínské investiční skupiny CITIC Group. O měsíc později, po schůzce Zemana s prezidentem CITIC Group Čhang Čen-mingem, hradní emisar Vratislav Mynář oznámil, že se společnosti CEFC Europe a CITIC Group na tomto 49% vstupu dohodly. Pro nezasvěcené to je potvrzením Zemanových slov. Ve skutečnosti to ale znamená opak. Mynářovo prohlášení očividně znamená, že CEFC Europe zůstává 100% ve vlastnictví hongkongské společnosti Shanghai Huaxin Group Ltd. s tajemnými vlastníky v pozadí. Je také velmi pochybné, že CITIC Group vloží peníze do aktiv, které získal Jaroslav Tvrdík se svým tajemným týmem. Proč by kupovali zajíce v pytli, když si mohou pouze vybrat?