Doprava v Česku 1984 – 2084

27. 4. 2018 / Beno Trávníček

Píše se Orwellův rok. Po silnicích jezdí pár osobních aut. Když čekáte na stop, to se načekáte. Když si chcete prohlédnout pořádný kamion, načekáte se ještě víc. Po kolejích duní nákladní vlaky, jejichž konec nedohlédnete. Čekání na šraňkách je tak na kýbl nervů (proboha ta baba to snad bude zdvíhat tejden(!). Po silnicích jezdí povíce zalátané plečky. Pořádné auto mají vyvolení šmejdi a pár géniů, které šmejdi nutně potřebují, aby systém neklekl. Magistrály se staví skrz obce, aby projíždějící viděli výstavná panelová sídliště vybudovaná díky pokroku a socialismu.

2009

Skoro každý Čech už má svoje solidní auto. Zbohatlíci několik. Silnice a dálnice už pár let drtí nepříčetné kamiony. Stát přestává stíhat jejich údržbu. Hledá dopravní koncepci – někam se ztratila a není k nalezení. Nákladní vlaky jsou kratší a kratší. Začíná boom vysokých masivních a agresivních SUV. Slušný člověk v malém autě dodržující předpisy se stává buzerantem dopravy a škodnou na odstřel.

2034

Po silnicích se pohybuje významné množství autonomních vozů nákladních i osobních. Internet věcí vítězí nad láskou k motorům. Člověk za volantem je nebezpečný exot. Čidla na většině vozů průběžně monitorují stav silnic a on-line informují centrální dispečink všesilniční údržby. Přesto se stav všech cest exponenciálně zhoršuje. Nákladní doprava po železnici byla ukončena v roce 2030 z blíže nevysvětlených důvodů (proslýchá se něco o možném lobbingu nadnárodních kamionových firem). Po polních cestách mimo hlídané silnice se pohybují ošuntělí lidé druhé kategorie v torzech neautonomních vozů. Nedostatkový benzín si vyměňují za nedostatkový chléb a máslo.

2059

Silnice jsou v takovém stavu, že není možné se po nich bezpečně přepravovat. Ministerstvo dopravy proto vyhlásilo akční plán přesunu nákladů na koleje a vypsalo tendr na nákup autonomních lokomotiv, moderních vagónů a generální opravu kolejišť, která by měla probíhat postupně do roku 2064. Na jaře roku 2060 nová vláda tendr ruší s odvoláním na chybu na listu č. 6020 veřejné zakázky. Autonomní osobní „vozy“ se již do velké míry pohybují na vzduchovém polštáři a stačí jim tak k pohybu bezkolizní trasa vytýčená volnou krajinou – masivně se tedy kácí překážející zeleň (tj. smíšené porosty, které nahradily smrčiny definitivně sežrané kůrovcem v roce 2020).

2084

Zvládnutí jaderné fúze přineslo tak výrazný zdroj energie, že osobní pozemní doprava v podstatě končí, většina se jí odehrává nad zemí. Silnice jsou průjezdné jen pro nákladní a zemědělskou techniku - pomalu, s rizikem - jejich stav je katastrofický. Obyčejní lidé chodí pěšky. Podle posledních zpráv někde u Humpolce podle originálu nalezeného při bourání místního muzea se pár místních nadšenců snaží postavit hliníkové terénní kolo. Možná dostane i motorek. Časem možná bude i rikša.