Pro stoupence Czexitu: Britové cestující do EU budou za každý vstup na území EU muset platit 175 Kč

26. 4. 2018

Brexit: Britons set to be charged €7 fee to visit EU countries under new Brussels plans - The Independent https://t.co/ZG8roVI0pi — A C Grayling #FBPE #ABTV #OFOC #PeoplesVote (@acgrayling) April 25, 2018





Evropská unie bude za každý vstup na své území požadovat od Britů po odchodu z Evropské unie "cestovní autorizační poplatek" ve výši 7 euro. Je zjevné, že pokud by ČR odešla z EU, budou čeští občané platit stejný poplatek za cestu do Drážďan, do Krakova, do Vídně či do Bratislavy.Britští občané po odchodu Británie z EU budou před cestou na území Evropské unie muset vyplnit na internetu vízový formulář a požádat o schválení své cesty, za což budou muset zaplatit poplatek 7 euro.Podrobnosti v angličtině ZDE