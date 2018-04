Šílenec v britské Konzervativní straně: "Za nezákonné deportace karibských přistěhovalců ze 40. let může socialismus"

26. 4. 2018 / Jan Čulík

Jednou z nejneuvěřitelnějších karyatid na britské politické scéně je konzervativní "poslanec pro 18. století", jak mu posměšně mnozí přezdívají, ultrakonzervativec Jacob Rees-Mogg. Britská establishmentová média mu neustále poskytují mediální prostor, protože jeho výroky jsou naprosto kontroverzní, obdobně, jak česká média neustále poskytují prostor blábolům lidí, jako jsou Roman Joch, Václav Klaus mladší či Alexander Tomský. Tím normalizují nenávist a činí přijatelným nenávistné a rasistické výroky, které by před několika lety byly zcela nepřijatelné.



Rees-Mogg aspiruje na šéfa Konzervativní strany a zjevně si myslí, že je současná premiérka Theresa Mayová nesmírně hloupá. Rees-Mogg navzdory všem věcným argumentům prosazuje co nejtvrdší brexit, bez ohledu na to, jak silně to Británii poškodí.

Tento týden však Rees-Mogg ohromil i své stoupence. Ve svém projevu v Londýně prohlásil, že se obrovský skandál týkající se šikany a deportací přistěhovalců z Karibiku, z Pákistánu a jiných zemí Britského společenství národů, kteří pokojně žili v Británii často už od čtyřicátých let dvacátého století, MŮŽE SOCIALISMUS.Celou věc vysvětluje vynikajícím způsobem satirický komentátor deníku Guardian John Crace, který proslul především ironickými komentáři ohledně vystupování premiérky Theresy Mayové v Dolní sněmovně. Píše o ní systematicky jako o špatně fungujícím robotu, jehož elektronické obvody jsou neustále na hranici zkratu a vypálení. Craceova přezdívka pro Mayovou, "Maybot" (tedy robot a la Mayová) v Británii zlidověla. Zrovna ve středu při zoufale nepřesvědčivém projevu Theresy Mayové křičela stínová labouristická ministryně zahraničí Emily Thornberry ve sněmovně na Mayovou právě tuto přezdívku "Maybot"!!Ale zpět k Reesu-Moggovi. O jeho překvapivém tvrzení, že za skandál s šikanováním a deportacemi imigrantů z Karibiku i odjinud "může socialismus", napsal John Crace toto:"Způsobil to socialismus," tvrdil Rees-Mogg. Sál ohromeně utichl.Bylo to takhle. Konzervativní premiérka Mayová a konzervativní ministryně vnitra Ruddová byly v osmdesátých letech součástí tajné spící buňky KGB, jíž se podařilo infiltrovat britskou Konzervativní stranu. Během let jen pořád čekali, utajovaně, předstírali, že podporují kapitalismus volného trhu a doufali, že se dostanou do parlamentu.Když se ale nyní dostali na vrcholek Konzervativní strany, pustili ze řetězu socialismus, jehož obětí se stala nic netušící Británie. Kéž by býval někdo informoval o této strategii Jeremyho Corbyna, ten by býval také vstoupil do Konzervativní strany.Británie je uprostřed rudého teroru. Bohužel si toho kromě Reese-Mogga nikdo nevšiml.Nikdo není znepokojen, že je členem Konzervativní strany, kterou unesla nová forma neformálně rasistických komančů. Ale to je proto, že Rees-Mogg se zjevně považuje za jediného autentického předáka dnešní britské Konzervativní strany...Zdroj v angličtině ZDE Co k tomu dodat...