"Východoevropané se právem ptají: Pomáháme Západu svými nízkými platy?"

Jan Švejnar v rozhovoru s Neue Zuercher Zeitung:

27. 4. 2018

Švejnarova přednáška o roli středovýchodní Evropy v Evropě a v globální ekonomice, přednesená ve Vídni (anglicky)

Třicet let po pádu železné opony zůstává mezi východní a západní Evropou značný příkop, píše list Neue Zuercher Zeitung a interviewuje ekonoma Jana Švejnara, který se ve Vídni účastnil konference o střední, východní a jihovýchodní Evropě po třiceti let změn (program, anglicky ZDE )

Transformace ve středovýchodní Evropě byla podle Švejnara velmi úspěšná, přestože problémem zůstává korupce. Občané středovýchodní Evropy jsou však nespokojeni, protože očekávání byla vyšší než to, čeho bylo skutečně dosaženo. Mnoho lidí sice bere za samozřejmé, že mohou volně cestovat a demokraticky se vyjadřovat. Ale přitom si uvědomují, že jejich životní úroveň se nezlepšila tak, jak očekávali. Existuje široká vzdělaná střední třída, jako učitelů nebo lékařů, kteří mají pocit, že by se jim mělo dařit lépe. Neboť jejich mzdy nerostou tak jako ceny. S otevřením zemí bývalého východního bloku přišly také světově tržní ceny pro řadu výrobků i služeb. A lidé střední a východní Evropy chtějí nakupovat to, co jiní ve vyspělých zemích.