Vášnivá demonstrace na podporu karibských imigrantů do Británie

Protesty proti útlaku generace Windrush britskou vládou

1. 5. 2018









Diane Abbott je v Británii docela nenáviděná. Dostává na sociálních sítích obrovské množství nenávistných zpráv, protože je žena a černoška. Ovšem když před touto demonstrací vyšla z parlamentu, chodci na ulici jí uspořádali obrovské ovace a skupina z nich se s ní vyfotografovala na této selfie:





Dosavadni britská konzervativní ministryně vnitra Amber Rudd, která lhala v parlamentu o údajné neexistenci deportačních kvót ministerstva pro imigranty,zá přestože psala premiérce Mayové v dopise, že je chce zvýšit o 10 procent, v neděli večer rezignovala a nahradil ji ve funkci dosavadni ministr pro bydlení a sociální záležitosti Sajid Javid. Britský tisk píše o tom, že se do vysoké funkce dostal syn imigrantského řidiče autobusu, který bude prý hájit zájmy generiace Windrush, která byla do Británie pozvána ze zemí Britského společenství národů od čtyřicátých let dvacátého století, avšak kterou v posledních letech, poté, co mnozí její příslušníci jsou dnes už sedmdesátníci či osmdesátníci, začalo britské ministerstvo vnitra tvrdě šikanovat. Javid přislíbil, že situaci napraví.Ovšem Katie Newbury upozornila na Twitteru , že Sajid Javid není žádný lidumil. Jako poslanec Konzervativní strany hlasoval pro návrh učinit trestným činem, aby něý domácí pronajal byt osobám, jimž bylo z imigračních důvodů odepřeno právo pronajmout si byt. Sajid Javid také hlasoval proti zákazu věznění těhotných osob a zranitelných imigrantů. Hlasoval také pro vytvoření trestných činů pronajmutí domu imigrantovi a poskytnutí zaměstnání někomu, kdo nedokáže prokázat svůj status imigranta - to jsou právě ti šedesátníci až osmdesátníci, kteří přišli do Británie v době, kdy úřady obsesivně nerajtovaly na dokumentaci. Sajid Javid také hlasoval pro rozšíření úředních pravomocí imigranty deportovat, aniž by předtím měli právo se odvolat z lidskoprávních důvodů. Hlasoval také, aby byla imigrantům ztížena možnost otevřít si účet v bance. Hlasoval pro zrušení britského Zákona o lidských právech z r. 1998 i proti zákonům na podporu rovnosti před zákonem a na podporu lidských práv.V pondělí v podvečer jsme viděli před londýnskou Dolní sněmovnou demonstraci proti rasismu a na podporu Windrush Generation, kterou oslovila stínová labouristická ministryně vnitra Diane Abbott. Natočili jsme to: