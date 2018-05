Obrodný proces v Semilech 2018

3. 5. 2018

Fascinující je komentář k videu, obdivující "schopnost získat autoritu, jakou by učitelé mohli závidět". Upřímně, když nastoupíte taktikou bachaře, který kombinuje vcelku zkušeně bezpodmínečné vyžadování disciplíny a ponižování (to zejména, všimněte

si, jak pán hned na začátku "popravil" jednoho "trouble makera" tzv. preventivně tím, že ho veřejně zostudil jako blbce, a nikdo nechce být ten další blbec...), většinou se vám u patnáctiletého podaří zavřít mu hubu.





To jsou ale donucovací prostředky, které pouze vyvolávají strach. Pan preventista vcelku bezelstně doznává, že podobné preventivní péče se mu dostávalo vrchovatě (když porušoval normu, dostal přes hubu). S láskou na to vzpomíná, neboť to je součástí jeho identity. Podařilo se v něm vybudovat přesvědčení, že ponížení a kuratela vedou ke kýženému cíli. I proto pravděpodobně pracuje na lidech, kteří jsou zákonem odsouzeni k dlouhodobé či doživotní ztrátě svéprávnosti.