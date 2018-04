Povede ožebračení v důsledku automatizace znovu k pokusům zavést komunismus?

"Jsem fascinován, že na Václavské náměstí jde 50 000 lidí protestovat proti Ondráčkovi, nikomu ale nevadí, že čeští politici katastrofálně zanedbávají společnost drastickým podfinancováváním školství. To na náměstí nikoho nepřivede, přitom je to daleko závažnější."Šéf britské ústřední banky Mark Carney varoval, že dopad automatizace bude tak kataklysmatický, že se lidé budou znovu pokoušet nastolit komunismus. Jak se na to připravuje Česká republika? Nijak. O tom mluví v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík a Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 27. dubna 2018.