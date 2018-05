Mladí nemohou být "nezkažení", formuje je posttotalitní kulturní kód, nihilismus 90. let a nadbytek

Budou se intelektuálové střední generace bouřit proti mladým konzervativcům?

3. 5. 2018 / Bohumil Kartous

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous







Představa o čímkoliv "nezkažené" generaci 30 let po společenské změně je naivní předpoklad. Kultura je kontinuum, funguje obrazně jako memetika, je to svého druhu kód, v němž se pochopitelně promítá minulost. Narodit se po válce neznamená nebýt válkou ve svém uvažování a jednání postižen, jelikož společnost, do které člověk vchází, je takovou historickou událostí zformována. To platí o to více, pokud se člověk narodí do posttotalitní společnosti, kterou dodnes ovládají generace formované totalitním systémem. Lidé v české společnosti mladší 35 let navíc mají zásadní problém: ačkoliv žijí ve společnosti formované vysokým podílem totalitního myšlení, sami nemají zkušenost a nemají k čemu prvky tohoto myšlení vztahovat. To vede nutně k dezorientaci a snaze připisovat souvislosti dle povrchní nahodilosti. A to pochopitelně jen v případě, že si takovou otázku položí.." Rozvinula se k tomu dále zajímavá diskuse s Borisem Cvekem a Petrem Fischerem...

Napsal jsemuvedený titulkem o "čekání na minulým režimem nezkaženou generaci" následující: "