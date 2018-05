Začala evakuace poslední povstalecké kapsy jižně od Damašku ovládané koalicí Džajš al-Islám a Ababíl. Snímky pocházejí z Bábilu. Oblast opouští asi 5 000 povstalců a civilistů.

S. #Damascus: evacuation started for last Rebel pocket (Jaish Islam/Ababil-held). Pictures from #Babbila. ~5,000 among Rebels & civilians leaving area. https://t.co/rLLDJ1EfoJ pic.twitter.com/j82VWSaK3l