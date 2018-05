Dokáže technologie z lidí udělat bohy?

6. 5. 2018

Cíle transhumanistického hnutí shrnul Mark O'Connell ve své knize To Be a Machine, Být strojem, která minulý týden získala cenu Wellcome Book. Transhumanisté jsou přesvědčeni, že můžeme odstranit stárnutí jako příčinu smrti, že můžeme používat technologie k zvýšení výkonnosti našeho těla i mysli, že se můžeme propojit se stroji.



V minulosti lidé vyráběli takové věci, jako jsou dřevěné nohy, naslouchadla, brýle a falešné zuby. V budoucnosti můžeme technologií posílit své smysly, že budeme vnímat přímo infračervenou či ultrafialovou radiaci, nebo zvýšit schopnosti svého mozku prostřednictvím paměťových čipů. Spojením člověka a stroje vytvoří věda lidi, kteří budou mít daleko vyšší inteligenci než dnes, daleko větší sílu a délku života.

Jde o debatu, která teprve začíná. Zabývá se tím výstava "Budoucnost začíná tady", která se otevírá v Londýně tento týden ve Victoria and Albert Museum. Na výstavě například budou "silové oděvy", které vyrábí americká firma Seismic. Nosí se pod normálními šaty a tyto oděvy napodobují biomechaniku lidského těla a poskytují především starším lidem sílu pro vstávání ze židle nebo pro chození do schodů nebo pro stání po dlouhou dobu.Ovšem technologie nyní dokáže zvýšit výkony i mladých lidí. Sportovci, kteří si nechají odstranit normální nohy a budou běhat na umělých čepelích z uhlíkových vláken, budou dosahovat daleko vyšších výkonů. Je to etické?Transhumanisté jsou přesvědčeni, že moderní technologie nakonec umožní lidem vystoupit z nedokonalosti lidského těla a nahradit selhávající přirozené orgány technologií.Podrobnosti v angličtině ZDE