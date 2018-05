Konopní pacienti oslavili pětiletku platnosti zákona o léčebném konopí zase na suchu

7. 5. 2018 / Radek Mokrý

. Pokaždé pacientskému sdružení odpovídá, že pracuje ze všech sil, ale objektivní potíže mu zabraňují zákon naplnit. Po pěti letech je už možné přesvědčivě prohlásit, že jsou to žvásty.

Česká republika je patrně jedinou zemí na světě, kde se „konopný“ zákon platící od dubna 2013 nepodařilo naplnit do května 2018. Naplnit znamená zajistit, aby lékaři mohli psát recepty a pacienti je mohli vybírat a ulevovat si od každodenních bolestí. U nás se trpí zbytečně dalších pět let.

Svou část viny ale mají i česká lékařská veřejnost, která pasivně čeká jak to dopadne.



Je neuvěřitelné kolik dokážou doktoři utratit peněz, jen aby nemuseli psát účinné léky proti bolesti Když vyčerpají paracetamol, ibuprofen a další nesteroidní antiflogistika (NSA), jejich umění končí kombinacích Paralenu s Tramalem. Když nezaberou, nechávají své pacienty dlouhé měsíce trpět a v pracovní neschopnosti zažívat sociální sestup. Když nastoupí očekávatelné psychické problémy, pomůžou pacientovi například starým, znovu objeveným psychiatrickým lékem Amytriptilin. Konečně je od pacienta pokoj, zírá do zdi a nestěžuje si.

Pro úspěšné vyléčení jsou to vynikající předpoklady. Přitom by stačil jediný recept na vhodné opioidní analgetikum anebo konopí a pacient by mohl pracovat alespoň na poloviční úvazek. Výše naší nemocenské je dlouhodobě likvidační a čím dál větší počet lidí na ní ani nedosáhne.

Čekání na lékařský zákrok i pouhá vyšetření trvá už i v Praze dlouhé měsíce. Vyléčení původu chronické bolesti trvá u nás minimálně rok.

Adiktolog MUDr. Petr Popov, který přednáší kolegům osvětu ohledně léčení bolesti, považuje za největší zvěrstvo předepisovat proti bolesti právě hypnotika. Lékař si myslí, že pacienta chrání před závislostí na „těch opiátech“ a pro jistotu před " marihuanou". Ale abstinenční příznaky závislosti na hypnotikách, zejména benzodiazepinech, jsou daleko krutější a doprovázené halucinacemi.

Je zajímavé, že lékaři obecně považovaní za příslušníky určité elity, nejeví větší zájem o novinky jak pacientům ulevit. Dokonce ani v ordinacích specialistů v lepších čtvrtích, třeba na Praze 6.

Je to obecný jev, spotřeba účinných analgetik je v celém bývalém Východním bloku stále na polovině západní Evropy. A nejen v Německu už konopí proplácejí zdravotní pojišťovny. Naše elity nevědí, že jsou zaostalé. To je na pováženou.