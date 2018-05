Obama odsoudil "chybné" porušení dohody s Íránem, republikáni jásají

9. 5. 2018





Bývalý prezident varoval, že byla poškozena důvěryhodnost USA



Barack Obama v úterý odsoudil "chybné" Trumpovo rozhodnutí porušit jadernou dohodu s Íránem. Stejně se vyjádřila řada amerických demokratů, zatímco republikáni jásají.

"V demokracii vždycky bude od jedné vlády k druhé docházet k změnám v politické strategii a v prioritách. Avšak systematické porušování dohod, které naše země podepsala, riskuje ohrožení důvěryhodnosti Spojených států a dostáváme se tak do konfliktu s hlavními světovými mocnostmi," varoval Obama."Jsem přesvědčen, že rozhodnutí ohrozit dohodu JCPOA, aniž by ji Írán porušil, je vážnou chybou," dodal Obama. "Spojené státy by mohly nakonec skončit s prohrávající volbou buď jaderně vyzbrojeného Íránu, anebo další války na Blízkém východě."John Kerry varoval, že Trumpovo rozhodnutí "porušuje slovo Ameriky" a vyjádřil naději, že dohoda bude moci snad pokračovat bez USA. "Namísto aby se budovalo dál na bezprecedentních verifikačních opatřeních zakazujících šíření jaderných zbraní, toto rozhodnutí riskuje, že budou zlikvidována a zatáhne svět zpět na pokraj konfliktu, kde jsme byli před několika lety. Amerika by nikdy neměla tato rizika přenášet na jinou zemi. Toto není v zájmu USA. Měli bychom všichni doufat, že svět dokáže udržet tuto jadernou dohodu v platnosti."Trumpovo rozhodnutí odstoupit od jaderné dohody s Íránem ostře kritizovali američtí demokrati, američtí republikáni ho podpořili.Podrobnosti v angličtině ZDE