Divadelní představení Zeman-novičok

10. 5. 2018 / Jiří Hlavenka

Divadelní představení Zeman-novičok je na úrovni ochotnického divadla Hodonín. Herci hrají jako o život, rejža se snaží, ale je to tak průhledné, že divák už v prvním dějství vše prokoukne a je mu jasné, jak to dopadne. První dějství: Zeman se "zeptá" tajných služeb, jestli se u nás nevyráběl novičok. Již nyní je všem divákům jasné, že ve třetím dějství se ukáže, že fakt vyráběl a že to tázající ví dopředu, protože to takhle přečetl ve scénáři, který mu strčil do ruky Nejedlý.

Druhé dějství: Výplňovka, protože se musí nasimulovat to hledání, takže normální divadlo, Máňa má ráda Rudu atd. Diváci čekají, kdy to praskne. Třetí dějství: Vskutku nečekaně se proflákne, že se u nás vyráběl novičok, respektive tedy nevyráběl, ale je to takto napsané a herec to jde radostně přečíst, protože mu řeknou, že tím nasere Kalouska. Diváci bučí a odcházejí, někteří tleskají, autor scénáře je bohatě odměněn. Opona. (Moc se omlouvám hodonínským ochotníkům, ale nějaký příklad jsem si vzít musel).

