Mezinárodní reakce na vraždění neozbrojených Palestinců v Gaze izraelskou armádou

Izrael se zřejmě dopouští porušování mezinárodního práva. Střílí ostrými na lidi, kteří se přiblíží k plotu, anebo se ho snaží přelézt. Mezinárodní právo však umožňuje střílet ostrými náboji pouze v nejnutnějším případě, jako poslední záchrana, v reakci na vážná zranění anebo na bezprostřední hrozbu smrti, upozorňuje Jonathan Rugman ve výše uvedené reportáži z dnešní Gazy (ve videu kolem minuty 2).



Strange to say this, but many of those we saw shot along the fence in Gaza today will consider it the most positive and life-affirming thing they have ever done. That’s what happens when you have nothing to live for. — Jonathan Rugman (@jrug) May 14, 2018

Jonathan Rugman, reportér Channel Four News, po odvysílání dnešní děsivé večerní reportáže z Gazy (viz výše), v níž svědčil, že nikdo z palestinských demonstrantů, na něž izraelská armáda střílela, nebyl ozbrojen: "Je to možná podivné to říct, ale mnoho z těch lidí, kteří, jak jsme viděli, byli dnes u plotu v Gaze postřeleni, to budou považovat za nejpozitivnější a nejvíce životní optimismus potvrzující čin svého života. To se děje, když nemáte pro co žít."

Izraelská policie konfiskuje palestinské vlajky od demonstrantů před americkým velvyslanectvím v Jeruzalémě. "Protože, jak každý ví, kus látky na tyči zosobňuje existenční hrozbu jak státu Izrael, tak jediné světové vojenské supervelmoci."





Israeli police confiscate Palestinian flags from protesters outside the US embassy in Jerusalem.



Because as everyone knows, a piece of cloth attached to a stick is an existential threat to the Israeli state and the world's only military superpower. pic.twitter.com/av8EsuNdSC — CJ Werleman (@cjwerleman) May 14, 2018

Palestinians have been killed protesting at the Gaza border - on the same day that the U.S. opens its new embassy in Jerusalem pic.twitter.com/testTEn3As — Channel 4 News (@Channel4News) May 14, 2018

Palestinci jsou stříleni při protestech na hranici v Gaze, zatímco Spojené státy otevírají své nové velvyslanectví v Jeruzalémě.





A reminder that, for perhaps the most volatile region in the world, the most powerful country in the world thinks it's perfectly fine to have unqualified & inexperienced people take the lead, because nepotism has become acceptable. https://t.co/3N56ZTDUCf — Andrew Stroehlein (@astroehlein) May 14, 2018

Andrew Stroehlein, Human Rights Watch: Upozornění, že nejmocnější země světa si myslí, že je naprosto přijatelné posílat do tohoto snad nejnestabilnějšího regionu světa nekvalifikované a nezkušené lidi, protože se stala protekce přijatelnou (o tom, že Trump poslal do Izraele Ivanku a Jareda!!)





Israelis singing The Star Spangled Banner near the new US Embassy in Jerusalem. The ‘land of the free’ is not, presumably, Gaza. pic.twitter.com/c2eFlwC30a — Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) May 14, 2018

Reportérka Channel Four News Lindsey Hilsum z Jeruzaléma: Izraelci zpívají u nového amerického velvyslanectví v Jeruzalémě americkou hymnu. "Země svobodných", to zjevně není Gaza.

"Ohrožujete své životy." Dnes dopoledne Izrael shazoval letáky na palestinské demonstranty a předem je tak obvinil z toho, co se jim a jejich dětem chystali učinit izraelští vojáci. Hrozbu pak splnil a zmasakroval jich desítky. Za denního světla.



"You are putting your lives in danger". Earlier today Israel dropped leaflets on Palestinian protesters preemptively blaming them for anything its soldiers might do to them & their children. It duly delivered on the threat & massacred dozens of them. All in broad daylight. #Gaza pic.twitter.com/gOXGBKFqIz — Hicham Yezza (@HichamYezza) May 14, 2018





The media tells us that Palestinians in #Gaza are "dying"; that they are casualties of a "conflict" or a "clash". Er no. They are being murdered, en masse. — GeorgeMonbiot (@GeorgeMonbiot) May 14, 2018

George Monbiot: Média nám sdělují, že Palestinci v Gaze "umírají", že to jsou oběti "konfliktu" nebo "střetnutí". Tak to tedy ne. Jsou masově vražděni.





This is appalling: over 40 killed, over 2000 injured and the Israeli PM Netanyahu says of the US embassy opening “What a glorious day. Remember this moment.” Atrocious and the conduct of Pres Trump inexcusable. https://t.co/a6XhG7cnk4 — Chuka Umunna (@ChukaUmunna) May 14, 2018

Britský labouristický poslanec Chuka Umunna: Tohle je děsivé: Více než 40 lidí usmrceno, více než 2000 zraněno a izraelský premiér Netenyahu říká o otevření amerického velvyslanectví: "Jaký slavný den. Ten moment si pamatujme." Otřesné a chování prezidenta Trumpa je neomluvitelné.

Guy Verhofstadt, Evropská unie: 43 lidí usmrcených a 1800 zraněných za pár hodin, to je čisté zvěrstvo! Házet zápalky do sudu prachu pro věc symbolismu a pro ústup od postojů směrem k mírovému řešení, to je jak si americký prezident představuje svou politiku na Blízkém východě! Takhle se ale o mír neusiluje.



43 killed & 1800 wounded in a few hours is pure atrocity! Throwing matches into a powder keg for the sake of symbolism & regressing moves towards peaceful solution is how POTUS conceives his policy in the #MiddleEast. This is not the way to pursue peace https://t.co/iIUSz8PFdT — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) May 14, 2018





Labouristický poslanec David Lammy: Odsuzuji brutální a vražedné užívání síly na hranicích s Gazou, zabíjení a mrzačení neozbrojených demonstrantů. Masakrování neozbrojených demonstrantů je nepřijatelné a Británie se musí postavit do čela mezinárodního úsilí požadujícího vyšetřování Rady bezpečnosti OSN.



I condemn the brutal and lethal use of force on the Gaza border, killing and maiming unarmed protestors. The slaughter of unarmed protestors is unconscionable and the UK must be leading internationals efforts to call for a UN Security Council investigation https://t.co/mYvDhbJwGd — David Lammy (@DavidLammy) May 14, 2018