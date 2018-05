Ekvádor vydal miliony na špionážní operace pro Juliana Assangeho

16. 5. 2018

Během posledních pěti let vydal Ekvádor nejméně 5 milionů dolarů na špionážní operaci, jejímž cílem je ochraňovat a podporovat Juliana Assangeho na svém velvyslanectví v centrálním Londýně. Zaměstnal mezinárodní bezpečností firmu a řadu tajných agentů, kteří monitorovali Assangeho návštěvníky, zaměstnance velvyslanectív i britskou policii. Měsíčně dosahují náklady této operace 66 000 dolarů. Schválil ji ekvádorský prezident Rafael Correa a ministr zahraničí Ricardo Patiño.Během času se vztah mezi Assangem a jeho hostiteli na velvyslanectví výrazně zhoršil. Assange porušil diplomatický protokol a pronikl do komunikačního systému velvyslanectví. Měl svůj vlastní satelitní přístup k internetu, pronikl firewallem velvyslanectví a četl oficiální a osobní komunikace ekvádorských diplomatů. Assange to popírá.Podrobnosti v angličtině ZDE