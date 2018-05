Přijde v důsledku brexitu Británie o Severní Irsko?

18. 5. 2018

Channel 4 News informovaly ve čtvrtek večer, že severoirští protestanté, tedy unionistévyjednávají s dublinskou vládou Leo Varadakara o možném začlenění Severního Irska do Irské republiky po brexitu. Gary Gibbon o tom píše:V Dublinu, v 10 Downing Street a dokonce i ve fundamentalistické severoirské unionistické straně DUP se nyní hovoří o "posunujících se kontinentech" a o "praskajicích ledovcích".Mezi severoirskými katolíky, nacionalisty, byla vždycky dosti velká část obyvatelstva, která chtěla sjednocené Irsko, ale nechtěla se vzdát lepšího britského státního zdravotnictví ani silnějšího britského sociálního zabezpečení. Británie - a s ní i Severní Irsko - bývala bohatší než Irská republika. Dnes je tomu naopak - a severoirští občané především chtějí zůstat v Evropské unii a odmítají nesmysl brexitu.Jeden interviewovaný severoirský unionista sdělil Channel 4 News, že všechno se změnilo po referendu o brexitu. "Výsledek toho referenda byl pro nás urážkou," zdůraznil.Irská republika i Severní Irsko bezpodmínečně požadují otevřenou hranici mezi oběma zeměmi, jaká existuje doposud. To však nebude možné, pokud by Severní Irsko odešlo z jednotného evropského trhu a z Evropské unie, protože EU nemůže dopustit, aby na území evropské organizace pronikaly nekvalitní výrobky a potraviny, které neodpovídají evropským normámPodrobnosti v angličtině ZDE