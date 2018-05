Stíhání za urážku národa, nové polské filmy a "Svět by byl daleko lepší, kdyby byli všichni jako Poláci"

Mezitím v Absurdistánu 70:

22. 5. 2018 / Tomasz Oryński

Zdá se, že je načase požádat pana šéfredaktora Čulíka, aby pro mě dal stranou trochu těch peněz, co dostává od Sorose (to mi píší někteří čtenáři, kteří mě o tom laskavě informují). Možná by pro mě mohl otevřít účet na Kajmanských ostrovech, nebo někde tam, protože ty peníze budu potřebovat, až budu prchat z Evropy. Už to totiž přestává být vtip, psát humorné články o polské politice začíná být v dnešní době nebezpečné. Antoni Szpak, komik, je už za to právě vyšetřován. Ve svém článku se vyjádřil k účasti polského prezidenta na oslavách výročí ultrakatolického Radia Maryja těmito slovy: "Pro takovou oslavu by bylo záhodno políbit otce Rydzyka (majitele stanice) nejen na ruku. Jen v pitomé, zaostalé zemi může dojít k takovéto paranoii." Pár rozzuřených občanů ho udalo a jestli se prokuratura rozhodne proti němu zahájit trestní stíhání, čelí trestu tříletého vězení za urážku národa. .. Toto je sedmdesáté pokračování tohoto seriálu, takže já bych už teď pravděpodobně měl čelit životu v nějakém stranou Právo a spravedlnost provozovaném gulagu.Ale vážně, mnoho lidí v Polsku si teď začíná opravdu dávat pozor na pusu.