Hra kolem pana Poche

21. 5. 2018 / Boris Cvek

„Vstřícný přístup k uprchlíkům“ je to, co údajně levicový prezident České republiky vytýká kandidátovi na ministra zahraničí za nejstarší českou levicovou stranu. Prý by tak onen kandidát, sociální demokrat Miroslav Poche, nezapadl do zahraničněpolitické orientace nové české vlády.

Upřímně řečeno, čekal jsem, že ČSSD vyjde prezidentovi mnohem více vstříc a bude nominovat „odborníky“ místo sociálních demokratů, odborníky podle jeho chuti. To, že se rozhodla trvat na panu Poche, je zjevně dáno podporou, kterou vedení strany potřebuje od pražské organizace v referendu o účasti ve vládě.

Když nakonec ČSSD do vlády nepůjde, jsou nominace na ministry lhostejné, pokud ale do vlády půjde, bude záležet jen na Andreji Babišovi, zda kandidáty sociální demokracie na ministry přijme. A když nepřijme? Bude se konat další referendum? Třeba s otázkou: Máme jít do vlády, když nám Babiš diktuje ministry? Dokud ovšem premiér, v tomto případě by mělo jít o Babiše, nenavrhne dané jméno prezidentovi na ministerskou pozici, může prezident takové jméno komentovat podle libosti – není k němu v žádném ústavním vztahu.

Jsme v situaci, kdy Babiš potřebuje prezidenta, má-li se stát premiérem nové vlády, nikoli ovšem prezident Babiše. Prezident může jmenovat premiérem kohokoli. Třeba i generálního ředitele ČEZu. Tím by nejspíše donutil Sněmovnu k tomu, aby se rozpustila. Do předčasných voleb by pak vládla prezidentská vláda „odborníků“, jak už jsme to zažili u Rusnokova kabinetu. Babiš může být prezidentem postaven před hotovou věc: když neodmítne sociálně demokratickou nominaci pana Poche, nestane se premiérem. Když ji odmítne, může být aspoň premiérem nové překlenovací vlády místo šéfa ČEZu. Už ostatně poznal, že lepší je vládnout bez důvěry, než nevládnout vůbec.

Představa, že případná vláda ANO s ČSSD za podpory komunistů může být stabilní, je podle mne nesmírně naivní a ignoruje politickou realitu. Babiš se bude dívat na ministry za ČSSD jako na své zaměstnance, kteří zároveň dělají pro konkurenci. Nemá jediný důvod se chovat k socialistům nějak ohleduplně, naopak jeho logickým cílem je zničit je jako konkurenta, který je už beztak nad hrobem.