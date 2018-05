Jak jsem souhlasil s Milošem Zemanem...

23. 5. 2018 / Richard F. Vlasák

Miloš Zeman se ve svém vystoupení věnoval třem formám rozšíření demokracie v naší společnosti. V otázce demokratických práv občanů, vlastnických práv zaměstanců, občanské žurnalistiky a navázal na to nejzajímavější, co v jeho názorech lze vůbec nalézt. Jistě, i tentokrát si selektivně vybral své nepřátele, aniž by věnoval pozornost největšímu nebezpečí české demokracii, jíž jsou oligarchové oligarchů, jimž ostatně on a Václav Klaus pomáhali k ekonomické moci, P. Kellner a A. Babiš.

I tentokrát si idealizoval baťovský kapitalismus a pozurážel všechny, s nimiž nesouhlasí, aniž by se věnoval věcnému jádru jejich kritiky. To ale nyní nechme být, skočili bychom Zemanovi na špek. Jsou zde podstané věci a o nich je skutečně důležité diskutovat, byť je byl přinesl muž, který se dlouhodobě uhýbal z masarykovských ideálů a podlézá Rusku.





Zeman, jako již několikrát, mluvil o systému tzv. „panašování“ ve volbách. Jde o systém, který známe z komunálních voleb – volič si vybírá své kandidáty z nejrůznějších kandidátek od obecních zastupitelstev. Souhlasím se Zemanem proč tento systém nerozšířit postupně i do voleb větších celků – nejdříve krajů, pak i dolní komory parlamentu. Čím více by počet preferenčních hlasů odpovídal i umístění na stranické kandidátce, tím více bodů by získala i strana. Zeman se okrajově dotkl referend, i zde je nutno dodat, co i jinde: referenda ano, ale pouze po propracovaném systému občanského vzdělávání, které i díky Zemanovi a jeho „oblíbencům“ strádá. Nutno zároveň zdůraznit, že kdyby se podle Zemanových slov o závisti řídil T. G. Masaryk, byl by předsedou československé vlády Konrad Henlein, který byl přece také úspěšný a vyhrál volby, proti němuž uzavřeli koalici ti, kteří získali bronzovou a stříbrnou medaili, agrárníci a sociální demokraté. Ale nepoučujme Zemana z dějin, které si stejně bude vždycky vykládat po svém.

Pokud prezident otevírá téma zaměstaneckých podílů na vedení firmy, nepřichází s něčím novým. Jde o požadavek, který byl součástí Šikových ekonomických reforem v 60. letech 20. století, je ovšem příznačné, že o tomto konceptu M. Zeman nehovořil, nýbrž si zvolil příklad Baťových zaměstaneckých podílů, což není jedno a totéž. Zatímco O. Šikovi a jeho kolegům šlo o strukturální změnu státních podniků, T. Baťa používal zmiňovaného nástroje jen jako doplněk svých jinak ryze kapitalistických záměrů.

Vezměme Zemana za slovo a máme tu takový trochu milejší, bezesporu i marketingově úspěšný projekt Agfrofert 1920. Levici by však mělo jít o Šika a ne o Baťu. Mělo by jí jít o návrhy Williho Brandta nebo O. J. Palmeho, než o příklad muže, který si choval k zaměstnancům neméně tvrdě než Ford v Americe.

Nová česká levicová strana musí zvednout nárok na firmy a podniky, které byly v 90. letech podivně privatizovány – tedy 1) přivedeny ke krachu, aby nekonkurovaly podnikům na Západě, nebo 2) přivedeny ke krachu, aby byly levně prodány týmž firmám nebo za 3) prodány podivným figurám na pomezí šedé ekonomiky. Pokud myslí M. Zeman svou levicovist opravdu, první na řadě by byly podniky panů Kellnera a Babiše. Jenže Zeman není levičák, s jedním létá letadlem, s druhým vytváří vládu, jež nás morálně, ekonomicky i lidsky přivede k provincialismu a zakrnění.

Nu a nejproblematičtějším bodem páně Zemanova exposé bylo téma žurnalistiky. Ano, více občanské žurnalistiky, více lidí, kteří kromě své práce věnují svůj čas formulování myšlenek, argumentů a názorů. Ostatně, poté co jsem i díky Zemanovým přátelům rovněž občanským novinářem, mohu jen plesat nad takovými idejemi. Jenže, je potřeba oddělit občanskou žurnalistiku a rozsévání rasismu, proruské/proamerické propagandy a také manipulaci majitele Sázek a dostihů Valenty, zkrátka je potřeba oddělit zrno od plev. Ne vše, co sdílím nebo se slučuje jen s mým názorem, je žurnalistika. Ano, ať vznikají fóra, debaty, ale ať jsou licence na takové podniky dávány však těm, kdo prokáží, že své přispěvatele znají nebo jsou schopni proškolit v základech novinářské práce a etiky. Zkrátka, občanské žurnalistice ano, ale takové, jež bude moci ručit za své slovo. A ano, zbavme pana Bakalu jeho novin, ale to samé učiňme panu Babišovi, Křetínskému...

Sečteno a podtrženo, M. Zeman na Žofíně byl tím inspirativním a připraveným diskutérem, kterého znám z šatny budějovického KD Vltava, který se podivoval, proč jsem vyměnil profesi průvodce za novinařinu. Ptám se jej jako tehdy, proč se on potřebuje obkolopovat lidmi jako je Z. Zbytek (doplňte si dnešní ansámbl kolem hlavy státu) a vysloveně si vymýšlet, když by mohl opravdu sloužit lidem práce...