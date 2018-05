Brexit: Barnier požaduje, aby si Británie "přestala hrát na schovávanou"

Pro stoupence Czexitu:

26. 5. 2018

"Je to Británie, která odchází z EU. Británie nás nemůže, při odchodu, žádat, abychom změnili to, čím jsme, a jak fungujeme. Požadujeme jasnost, protože máme-li efektivně vyjednávat, musíme vědět, co druhá strana vlastně chce. Vyjednávání nemůže být hra na schovávanou. Británie musí přijmout důsledky svého vlastního rozhodnutí odejít, vysvětlit je a připravit se na ně. Například naše návrhy ohledně bezpečnosti nejsou motivovány snahou měnit pravidla, ani nejsou 'lehčí verzí členství' - jejich cílem je chránit bezpečnost lidí, nic víc, nic míň".Časopis The New European vydal velmi zajímavý rozhovor s Kennethem Clarkem (78) jedním z mála posledních, velmi inteligentních a rozumných poslanců Konzervativní strany (jinou takovou osobností je Michael Heseltine), jejichž názory jsou však v dnešní šílené a primitivní Konzervativní straně zcela ignorovány. Nicméně měl Clarke nedávno schůzku z premiérkou Mayovou a o té řekl:"Chová se velmi rezervovaně, takže málokdy slyším její opravdu otevřeně vyjádřené názory. Jedná na základě smyslu pro povinnost a pravděpodobně musí dělatobrovské kompromisy. Snaží se přimět svou vládu, aby podpořila strategii, která by umožnila volný obchod s ostatní Evropou a zároveň nám to umožnilo uzavírat samostatné obchodní dohody s jinými zeměmi." (Pozn. red. Ta mantra o potřebě "samostatných dohod Británie s jinými zeměmi" je naprostý nesmysl, protože například obchodní výměna Německa s Čínou v rámci EU je daleko větší než obchodní výměna Británie s Čínou - po odchodu Británie z EU už signalizují další země, že v budoucnu samostatně uzavřené obchodní dohody Británie se zeměmi mimo EU budou daleko nevýhodnější než dohody uzavřené v rámci EU, protože Británie je daleko menší země než celek EU a nemůže si diktovat podmínky. Tento problém už nastává při přípravě vyjednávání s USA, které si brousí zuby na britské státní zdravotnictví a na to, že donutí Británie zrušit předpisy zaručující kvalitu potravin, i při vyjednávání s Japonskem, které právě signalizovalo, že obchodní podmínky v příští japonské dohodě s Británií budou daleko tvrdší než podmínky obchodní dohody s EU, a Austrálie a Nový Zéland.)Clarke pokračoval: "Problém Mayové je, že ona má v kabinetě skupinu vzbouřenců, kteří ji ochromují. Každodenně se v novinách vyjadřují k diskusím, které probíhají ve vládě. Celá řada ministrů fanaticky usiluje o tvrdý brexit a myslí si, že to Británii nepoškodí."Clarke vnímá frustraci britské veřejnosti: "Veřejnost vůbec nechápe, co se děje, protože nic z toho, co se nyní děje, nemělo nic společného s tím, o čem se hovořilo v kampani před referendem o brexitu. Veřejnost vidí, že vláda neřeší jiné vážné problémy společnosti."Podrobnosti v angličtině ZDE