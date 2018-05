Skotská vláda chce do země přilákat velké množství imigrantů - vidí to jako zásadní podmínku hospodářského úspěchu

25. 5. 2018





Skotská vládní Komise pro udržitelný rozvoj právě zveřejnila svůj 354 stránkový strategický dokument, který činí přilákání velkého množství imigrantů do země podmínkou jejího hospodářského úspěchu. Analýza obsahuje 30 doporučení, včetně vytvoření nového vízového systému pro Skotsko, který by byl "v kontrastu k zápornému postoji londýnské konzervativní vlády vůči imigraci".



Demografické trendy znamenají, že pětimilionové Skotsko potřebuje příliv lidí ze zahraničí, každoročně nejméně 5000 nových zahraničních univerzitních absolventů. Pokud se podaří zajistit příchod imigrantů, posílí to do deseti let skotskou ekonomiku o 1,5 miliardy liber (43,5 miliard Kč) ročně.





"Skotsko potřebuje daleko větší množství migrantů a to je snad naše největší hospodářská výzva. Musíme vstřícně zvát do země mezinárodní talenty," zdůraznil autor studie poslanec Andrew Wilson. Skotsko pro imigranty připravuje "zlaté přivítání" - výrazné daňové úlevy pro nově přichozí imigranty, které je mají do země přilákat.



Analýza nové skotské vládní komise argumentuje, že se samostatné Skotsko může vyrovnat 12 nejúspěšnějším malým světovým ekonomikám. Tvrdí, že v důsledku nezávislosti Skotska zbohatne každý skotský občan o 4100 liber, pokud se podaří dosáhnout hospodářského úspěchu takových malých zemí, jako je Finsko nebo Nový Zéland.



Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE









"Skotsko potřebuje daleko větší množství migrantů a to je snad naše největší hospodářská výzva. Musíme vstřícně zvát do země mezinárodní talenty," zdůraznil autor studie poslanec Andrew Wilson. Skotsko pro imigranty připravuje "zlaté přivítání" - výrazné daňové úlevy pro nově přichozí imigranty, které je mají do země přilákat.Analýza nové skotské vládní komise argumentuje, že se samostatné Skotsko může vyrovnat 12 nejúspěšnějším malým světovým ekonomikám. Tvrdí, že v důsledku nezávislosti Skotska zbohatne každý skotský občan o 4100 liber, pokud se podaří dosáhnout hospodářského úspěchu takových malých zemí, jako je Finsko nebo Nový Zéland.Podrobnosti v angličtině ZDE

0