Iluze nacionalistické jednoty

24. 5. 2018 / Boris Cvek

Co asi tak čekají čeští nacionalisté, kteří nadávají na Evropskou unii a chtějí z ní vystoupit? Že si třeba italští nacionalisté řeknou: my ty Čechy milujeme, my se pro ně budeme rádi obětovat, my jim ten odpor ke kvótám nebudeme zazlívat! Italští nacionalisté si ovšem budou stejně jako všichni ostatní nacionalisté hledět především „svých zájmů“.

Jakmile si evropské národy začnou hledět více svého nacionalismu než budování společné Evropy, vracíme se do minulosti, v níž rozhodovala jen síla. Od italských proevropských politiků bychom mohli čekat, že v zájmu udržení Unie budou postkomunistický odpor vůči povinným kvótám přece jen nějak tolerovat. Italští nacionalisté, kteří nyní nastupují ve své zemi k moci, tuto motivací již mít nebudou. Dívají se totiž na celý problém nacionalistickou optikou. Zatím ale – díky Bohu – chtějí zůstat v Unii, tedy v systému pravidel, který je garantován všemi členskými státy.

Co bude, až nebudou pravidla? Co bude, až bude pro Němce zcela lhostejné, co si vlastně Češi přejí? A ne lhostejné, dokonce nepřátelské; právě už jen proto, že jsou to cizáci. Tenhle mentální vývoj z evropských dějin velmi dobře známe. Až Tomio Okamura nebo Václav Kalus přijedou k Němcům s heslem „národní zájmy nade vše!“, jakou dostanou od německých nacionalistů repliku? No samozřejmě: ty německé! A pokud by někdy mělo nastat něco dnes nemyslitelného, že by totiž německý stát začal obdivovat statečnost německého národa za druhé světové války a oprávněnost a velikost jeho vojenského úsilí, nacionalismus je právě tou myšlenkovou cestou, která k tomu vede. Stačí se podívat na japonské nacionalisty.