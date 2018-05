HRW apeluje na evropskou veřejnost, aby donutila politiky vyloučit Fidesz z evropského klubu lidových stran

24. 5. 2018

THREAD… It seems Hungary’s ruling party is very angry at our new #ExpelFidez campaign reaching out to their allies in Germany. https://t.co/ZBfgeDD601 pic.twitter.com/M7Y8Gmae0P — Andrew Stroehlein (@astroehlein) May 23, 2018

Why are Germany's Christian Democrats still embracing Hungary PM Orban's Fidesz party within the European People's Party @EPP umbrella as Orban undermines EU democracy? https://t.co/wVdYZ2lw9W Act before its too late to #ExpelFidesz https://t.co/SWLmXmvGDE pic.twitter.com/Z6Pi0dkIkJ — Kenneth Roth (@KenRoth) May 23, 2018

"Maďarská vládnoucí strana Fidesz používá xenofobii k vyvolávání nenávisti proti migrantům a nyní se snaží i umlčet nevládní organizace. Přeje si německá Křesťanskodemokratická strana (CDU), aby tyto hodnoty nakazily Evropskou unii? Fidesz by měl být vyloučen z europoslaneckého klubu Evropských lidových stran (EPP). Šéfové CDU a CSU, Angela Merkelová a Horst Seehofer - by neměli mlčet někde na okraji, ale měli by se postavit za hodnoty Evropy."Proč stále ještě podporují němečtí křesťanští demokraté maďarského premiéra Orbána a jeho stranu Fidesz v klubu Evropské lidové strany, vzhledem k tomu, že Orbán ochromuje evropskou demokracii? Jednejte, než bude pozdě!