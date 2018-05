Syrští komici v Istanbulu: Podívejte se, jsme normální lidi

24. 5. 2018





"Šli jsme po ulici a já jsem potřeboval nabíječku na IPhone. Měl jsem 15 lir. Tak jsem si ji vzal do ruky a takhle smlouvám - jsem Syřan a předstírám, že jsem Turek, aby to bylo levnější. Chlap, který to prodává, je Syřan a předstírá, že je Turek, aby to bylo dražší."



* * *



"Seznámil jsem se s Američankou a jdeme na rande. Vzal jsem jí do syrské restaurace, protože na víc jsem neměl.



Ptám se, jako: Co si dáš?



A ona, jako: Nevím, co si mám dát?





A já, jako, no, mají tu šavarmu.



Ona se na mě podívá a řekne: Ne, já jsem veganka.



A já, jako: Co to znamená?



Ona, jako: Nejíme maso ani kuřata.



Já, jako: Aha, vegetariánka.



Ona, jako: Ne, veganka. My nejíme vajíčka, mléko, kuřata, jogurt ani med.



A já, jako: Aha, syrská uprchlice."





* * *



"Mými oblíbenými filmy jsou romantické komedie. Mou oblíbenou scénou v každém romantickém filmu je ta scéna na letišti - víte, kdy ona ho opustí a on okamžitě běží a nasedne do letadla hned za ní a následuje ji.



To je tak romantické. Viděl jsem tu scénu, a pomyslel jsem si, Co kdyby ten kluk byl Syřan? Ty nejedeš nikam, kamaráde! Jako třicet procent filmu by se odehrávalo na vízovém oddělení! Hrdina by běhal z kanceláře do kanceláře a sháněl razítka. A nakonec by dostal to poslední: ZAMÍTNUTO."





* * *



"Dejte dva Araby do jedné místnosti a ať pět minut mluví o svých rodičích, a ono se to promění v soutěž o tom, koho z nich v dětství rodiče kopali víc."





* * *



Al Jazeera informuje o syrských uprchlických komicích, kteří pořádají v Istanbulu představení satirické stand-up komedie o svých životních zkušenostech.







