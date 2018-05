BBC: Jak Británie a Amerika sto padesát let ponižují a zotročují Írán

27. 5. 2018

V neděli v poledne odvysílala rozhlasová stanice BBC Radio Four pozoruhodnou analýzu novinářky Pooneh Ghoddoossi, autorky četných pořadů vytvořených pro perské vysílání rozhlasu BBC, která na základě dokumentárního materiálu zdokladovala, že Británie a posléze Spojené státy tvrdě zasahovaly do vnitřní politiky Íránu už od čtyřicátých let dvacátého století a vlastně ještě mnohem dříve, protože Británie si za každou cenu chtěla zajistit přístup k íránské ropě a neváhala za tímto účelem svrhovat vládnoucí politiky v Iránu a tvrdě manipulovat perské vysílání BBC, které systematicky na příkazy britské vlády pomlouvalo ty íránské politiky, které si Británie přála svhrnout.Západní zásahy do vnitřní politiky v Íránu vyvrcholily v roce 1953 sérií demonstrací, zorganizovaných americkou CIA, které vedly k pádu prezidenta Mossadegha a k nastolení šáha Páhlavího, který byl proamerickou loutkou. Avšak Británii se podařilo svrhnout íránského vládnoucího politika, který se pokusil hájit vlastní nezávislou politickou strategii, kombinací rozhlasového vysílání a vojenských akcí už v roce 1941. V důsledku toho je součástí íránské mentality hluboce zakořeněné přesvědčení, že všechno záporné, co se děje v jejich zemi, způsobily Británie a USA. Mnoho lidí zastává názor, že by v Íránu nepřišel k moci fundamentalistický muslimský režim, který převzal moc od konce sedmdesátých let, kdyby Američané a Britové v padesátých letech bývali nesvrhli demokraticky zvoleného Mossadegha. Mnoho Íránců souhlasí se snahou Íránu získat jaderné zbraně, protože by to ukončilo sto padesát let trvají historii ponižování Íránu ze strany Západu.Pořad v angličtině (audio) je k dispozici ZDE