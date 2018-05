Konec exportu problémů irských žen? Příběh osmého dodatku ústavy Irské republiky

25. 5. 2018 / Miroslav Kyselovský

Dodatek stanovil, že právo matky na život je rovno životu nenarozeného plodu. Vágní formulace dodatku brzy přinesla problémy. Krutě zasáhla osudy mnoha žen, když vyústila v situace, kdy právo plodu upozadilo zdraví a dokonce život těhotné. O způsobu interpretace dodatku v komplikovaných případech a budoucích obdobných případech pak často rozhodovaly irské soudy včetně nejvyšší instance. Spory se nicméně dostávaly až k evropské justici a nakonec také k Výboru Spojených národů pro lidská práva.

Prošlapat cestu vedoucí k letošnímu referendu nebylo snadné. Rozhodnutí vlády o jeho vyhlášení a následné schválení parlamentem je vyústěním dlouhodobého úsilí mnoha žen a také mužů o změnu situace v zemi. Lidé se zasazovali, aby prostřednictvím osvětové práce nebo protestních akcí vstupovali s vlastním pohledem na problematiku interrupční politiky do politické arény. Chtěli rozpoutat celospolečenskou debatu a nakonec vyvolat referendum, které nabídne možnost osmý dodatek z ústavy vyřadit. Pokud se dnes dodatek odstranit nepodaří, bude jen velmi málo pravděpodobné, že v dohledné době dojde k dalšímu referendu, které je jediným způsobem, jak osmý dodatek vyřadit a změnit tak legislativu zakazující přístup k bezpečným interrupcím nebo přerušení těhotenství.

Dublinská informační kampaň o interrupci

Ukotvení přísného zákazu interrupcí v ústavě v roce 1983 brzy následovala upřesňující justiční opatření. Již o tři roky později řešily irské soudy otázku legality poskytování informací o dostupných službách k výkonu interrupce v zahraničí. Vrchní soud v Irsku tehdy rozhodl, že nabízet takové informace je v rozporu s osmým dodatkem ústavy, a tudíž nepřípustné. V roce 1988 toto potvrdil také Nejvyšší soud.1 Již z kraje devadesátých let ale po schůzi organizované Skupinou práva na informace při Trinity College v Dublinu (Trinity College Right to Information Group) začala aktivněji působit Dublinská informační kampaň o interrupci (DAIC, Dublin Abortion Information Campaign). Obdobná skupina existovala také například v Corku pod názvem Informační kampaň o interrupci v Corku (CAIC, Cork Abortion Information Campaign).2

Původním předmětem existence DAIC bylo poskytovat nelegálně informace o dostupných službách k výkonu interrupce v zahraničí, a pozvedat tím pozornost vůči situaci v Irsku. Důležité tedy bylo rovněž získávat podporu pro změnu legislativy v tomto smyslu.3 Nadcházející události kolem tzv. případu X ale pro DAIC připravily další úlohu. Jako svého druhu jedna z mála organizací v Irsku se DAIC stala přední organizační platformou protestních akcí.