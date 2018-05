Ještě k Frljićově hře v Brně: Zastínily provokace obsah?

29. 5. 2018 / Jan Paul, Jan Čulík



Jde o neadekvátnost formy.



Bedlivě rozlišujte odpor ke katolictví (náboženství) a skutečný zájem být objektivní, možno říci spravedlivý. Je mi to líto, ale Freund je argumentačně na úrovni mé sousedky, prosím, ale nikterak neusiluji o stažení jeho textu, který je kontraproduktivní...atd.









O čem ta hra je jsem se samozřejmě velmi podrobně seznámil, to se jaksi předpokládá. Bohužel obsah, či téma zcela zastínila forma, a následně tyátr kolem ní, a to je špatné, protože to sdělení či myšlenka je ve své podstatě dobrá, ale skandálem zcela zanikla, a to nelze popřít. Četli jste někde v médiích, které se neúčastní festivalu, seriozní rozbor, o čem ta hra je?Filosof Miroslav Petříček mi na otázku co si myslí o vztahu obsahu a formy, konkrétně teorii odrazu sdělil, že obsah si prostřednictvím autora vždy najde adekvátní formu, ale ta forma Frljiče vůbec není adekvátní obsahu, je urážlivá pro jiné, a to je chyba, a to lze přece pochopit. Nelze dobré myšlenky sdělovat negativně. Frljič nesnáší katolictví, bohužel tím zabil dobrý obsah, a Glaser, ředitel ND Brno se stal jen loutkou v této věci. Takhle to prostě je.Jane, buď rozumný, Duka přece nemůže tu hru podpořit, to je jako kdybys chtěl, aby hlavní představitel islámu podpořit kreslíře karikatur v pařížském nakladatelství. Samozřejmě Duka nezavelí k žádnému teroristickému pogromu, a v jeho souvislosti se můžeme bavit více méně o důrazu jeho reakce (já bych třeba vyčkal), ale nikoliv o tom, že to měl podpořit. V řadě věcí má navíc pravdu.Proč Frljič nepoužil svoji mnohem kreativnější tvořivou symboliku? Ale to už jsme u původnosti současného umění, kteréupozorňuje skandálností, všimni si, že píši na sebe, ale umělec má upozornit na OBSAH !!!!!! Ne na sebe! Nemůžete chtít po současném divákovi, aby porozuměl formě Frljiče, protože splácal všechno dohromady, ale hlavně si vyřizuje účty s katolictvím. Kdybych šel na to představení, abych se něco dozvěděl o tématu, tak z něj prostě v těch dehonestujících chvílích nejspíš odejdu, a budu chtít vrátit vstupné. Udělal bych to, i kdyby autor zesměšňoval islám, nebo nějakou minoritu, nebo naopak majoritu. Prostě by mě odpudila nechutná forma, v níž není žádná umělecká zkratka či metafora. To není žádné překračování hranic, proč třeba nespálil hromadu plastových lahví venku před divadlem? A nebo něco jiného, co by bylo nosné....Jestliže chceme změnit svět, nemůžeme do sebe strkat.Znám řadu katolíků, kteří uprchlíky "přijímají", atd.atd. Měl to udělat skrze českého konzumenta, ne skrze Krista, o jehož smyslu oběti laici stejně nic neví, a ti, kteří vědí, jsou právem uraženi, jenomže to by musel vymyslet. Prostě sáhnul po osvědčeném symbolu a aktu, jako to udělalo divadlo v Hamburku, v Chile, apod. Na jevišti se souloží a Ježíš sestupuje z kříže za nějakým účelem už hodně dlouho.