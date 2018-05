Kdybych v té chvíli řekl něco arabsky....

28. 5. 2018

V přehlídce dnešních stand-up komiků vysílal rozhlas BBC v neděli večer hned na začátku vystoupení muslimského komika Tez Ilyase, který pořad uváděl . Musím říci, že jsem se smál nahlas,Ukázka. Tez Ilyas:Já jsem teď uprostřed Ramadánu, nic jsem dnes nejedl ani nepil už sedmnáct hodin. Pochvalte mě hlasitě, jestli taky děláte Ramadán?Holt je to tady místnost plná nevěrců.No, to nevadí.Víte, jak zajímavé je být muslimem v této zemi, kolik toho lidi o vás nevědí? Ani dobří kamarádi. Tuhle jsem byl na večeři se svým kamarádem Jonathanem. Byli jsme v příjemné restauraci. U stolu vedle nás byla skupina lidí, kteří oslavovali narozeniny. Dělali si svoje, my jsme si dělali svoje. Všichni se dobře bavili. Během večeře nafouknutý balónek, který byl hned těsně vedle mne, hlučně praskl. A když jsem zaslechl tu ránu, lekl jsem se a vykřikl jsem: "Ježíši Kriste!"Jonathan se z toho mohl zbláznit: "Ha, ha, hááá, tys vykřikl 'Ježíši Kriste!'Kde je tvůj Alláh a Mohammed teď?""Jonathane, co jsi to vyhrál?""Furt mluvíš o tom, jak jsi muslim, ale v té chvíli, kdy ses lekl, jsi nepomyslil na Alláha, jsi nepomyslil na Mohammeda, pomyslil jsi na Pána a Spasitele Ježíše Krista! Co to o tobě asi vypovídá? Seš podvodnej muslim. "Tak dobře, Jonathane, jasně vidím, že tohle je nejlepší den tvého života. Tři věci. Věc číslo jedna. To bys měl vědět, ale když to nevíš, vysvětlím ti to. Pro muslimy je Ježíš prorok. Zadruhé, když se odvolávám na Ježíše Krista, používám tím britský kulturní výrok a dokazuje to, když nic jinýho, jak dobře jsem tu integrovanej. Děkuji vám za pozornost. A za třetí, a to je daleko nejdůležitější, Jonathane, kdyby ve chvíli, kdy ten balónek hlučně prasknul, já vykřiknul něco arabsky, ty by ses posral.Kdyby ten balónek prasknul a já vykřikl Allahu Akhbar, byl bys posraný pod stolem.Zdroj v angličtině (audio, od minuty 1.19) ZDE