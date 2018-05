Kam katastroficky nemusím autem, půjdu pěšky, na kole, na koloběžce, na bruslích, na prkně, třeba si pořídím výbavu nordic walking (mimochodem skládací velká koloběžka, která je na roveň jízdnímu kolu, je neskutečně užitečná věc - dokonce i v Česku vám dovolí si ji vzít s sebou do hospody, do prodejny, do úřadu…).