EYE 2018 Evropská cesta. Přidaná hodnota pro všechny?

30. 5. 2018 / Dominika Švecová

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Je to i vaše Evropa. Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je:THE EUROPEAN JOURNEY: AN ADDED VALUE FOR ALL? - EVROPSKÁ CESTA: PŘIDANÁ HODNOTA PRO VŠECHNY?Evropská cesta k stále těsnější unii států a občanů.Jak bychom měli odemknout přidanou hodnotu a nové příležitosti pro všechny?Co si o tom myslíte vy?"Stále těsnější unie" států a občanů, to je těžký úkol, ale není to nepředstavitelné. Mnoho zemí, především v Asii, je dnes silně na špici v technologickém vývoji a vynucují si silný monopolismus v oblasti technologických inovací. Skoro všechno, co dnes používáme, jak si jistě každý všiml, se vyrábí v Asii. Evropská unie je musí dohnat. Inovace jsou, jak to udělat a tyto myšlenky je nutno rozvíjet. Musíme soustředit své schopnosti, abychom toho dosáhli. Všichni se toho musejí účastnit a využít úspor velkých rozměrů. Jednotné bankovnictví je také dobrý nápad, ale je to nebezpečné, v případě že ekonomika jedné země zkolabuje, stáhne ke dnu celý systém.Evropa by měla použít měnu euro jako ekonomický nástroj. Měla by studovat teorem Roberta Mundella o oblasti optimální měny. Společná měna vyžaduje mobilitu pracovních sil a mechanismus pro sdílení rizik. Je zapotřebí fiskálních nástropjů na pomoc regionům, které prodělaly na integraci, anebo trpí šoky. Používejte družstva v podnikání ke sloučení pracovních sil s minimálním kapitálem a umožněte jim tak být konkurenceschopní. Vytvořte veřejné služby (byty, školství, zdravotnictví, dopravu) jako rámec pro vznik nových firem. Buďte v čele při podpoře růstu technologie. Zdaňujte více velké vlastníky kapitálu, méně zaměstnance s nízkými příjmy. Pokud je nezaměstnanost stále vysoká, vyrábějte základní zboží v místě.Evropská integrace přinese výhody úspor na základě velkých rozměrů. Je potřeba se rychle přizpůsobovat technologickým změnám, vypracovat nové modely práce, investovat do školství a rekvalifikačních programů.Oslavujme obřím způsobem od roku 2020 v Den Evropy jednotnou Evropu! My, mládež Evropy bychom měli zorganizovat masové akce v Den Evropy (9. května) ve všech 28 hlavních městech Evropy, počínaje rokem 2020, na oslavu míru a svobodu trvajících 75 let. To pomůže bojovat proti euroskeptismu a zvýšenému nacionalismu. A učiňme Den Evropy volným dnem, svátkem! Všechny evropské země mají svůj národní svátek, ale EU neoslavuje své úspěchy v Den Evropy, včetně 75 let mírové koexistence v EU, jednotou v rozrůzněnosti!