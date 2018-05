EYE 2018 Aktivní občané: Jak podporovat společenskou a demokratickou angažovanost?

29. 5. 2018 / Dominika Švecová







ACTIVE CITIZENS: HOW TO PROMOTE SOCIAL AND DEMOCRATIC ENGAGEMENT? - AKTIVNÍ OBČANÉ: JAK PODPOROVAT SPOLEČENSKOU A DEMOKRATICKOU ANGAŽOVANOST?

j

Jaká je to dnes mimořádná doba, v níž žijeme a můžeme být aktivní - každý zvlášť i společně! Je načase pohlédnout na všechno novým pohledem, začít prosazovat nové přístupy a dlouhodobá řešení.



Jak může Evropská unie a občanská společnost podpořit společenskou angažovanost občanů a jejich dobrovolnou práci pro blaho komunity?



Jak může Evropská unie a občanská společnost dát moc mladým lidem, aby vzali věci do vlastních rukou a účastnili se na demokratickém životě společnosti?

Co si o tom myslíte vy?

https://www.europeanyouthideas.eu/active-citizens-how-promote-social-and-democratic-engagement









Některé názory mladých lidí:





Evropská unie by se měla víc soustředit na vzdělávání o své práci. Mají-li se mladí lidé účastnit na politických akcích a projektech, pořádaných EU, mládež musí nejprve pochopit, proč máme Evropskou unii, proč jsme začali spolupracovat se svými sousedy. To by se dalo udělat pozměněním národních školních osnov. Pak by měli být mladí lidé dál informováni o konkrétních politických tématech, jako je dobrovolná práce, a o iniciativách, které by mohl přivést lidi k aktivní účasti na dění v demokratické společnosti.

Těžko se můžete podílet na životě společnosti, když nemáte peníze nebo čas. Tak nejprve je nutno odstranit nezaměstnanost a snížit počet pracovních hodin, prostřednictvím automatizace. Školství by mělo lépe využívat zájem studentů v klubech. Musejí být k dispozici peníe pro společenské aktivity nevládních organizací. V kultuře musí dojít ke změně - ne šířit tupou, cukrovou zábavu, ale něco, co má smysl.

Snižte věk účasti ve volbách, dejte mladým lidem peníze, více času a méně od nich pořád něco chtějte. Přestaňte mladé lidi poučovat o tom, co je "správné" nebo "špatné", oni si to zjistí sami.

Evropská unie jako systém kolabuje. Máme problém uprchlíků, brexitu, klimatických změn, bank a také policejního násilí, kterým utrpělo obyvatelstvo Katalánska dne 1. října, v důsledku rozhodnosti Katalánců účastnit se referenda o nezávislosti. Máme EU, která nerespektuje menšinové jazyky regionů, které ji tvoří. Jak chcete, aby byl reprezentován Katalánec, když se europoslanci nemohou vyjadřovat v katalánštině? Řešení? Uplatňujte lidská práva, která prý bráníte, buďte na straně nejslabších a ne na straně trhu, služte svým spoluobčanům a teprve pak začnou lidé tomuto projektu znovu věřit.

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Je to i vaše Evropa. Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions Dnešní,k úvaze a diskusi je: