Donald Trump nesmí blokovat své kritiky na Twitteru, podle soudu to odporuje prvnímu dodatku ústavy USA

I sued the President, and I won. https://t.co/hE3rWcxIAY — RPBP (@rpbp) May 23, 2018

Novinářka Rebecca Buckwalter-Poza, která byla v tomto případě jedním ze žalobců, napsala na Twitteru o svém vítězství:"Žalovala jsem prezidenta, a vyhrála jsem":Soudkyně vydala tzv. deklaratorní prohlášení, které vysvětluje určitou právní argumentaci, nikoliv soudní příkaz, který by Trumpovi zabránil blokovat své kritiky. Tím se vyhnula možnému konfliktu mezi dvěma větvemi americké vlády."Protože žádný vládní činitel nestojí nad zákonem a protože se očekává, že všichni vládní činitelé budou zákon dodržovat, poté, co soudnictví konstatovalo, co je zákon, musíme předpokládat, že prezident a ředitel pro digitální záležitosti Dan Scavino odstraní blokování, které považujeme za neústavní," napsala soudkyně.Jameel Jaffer, ředitel institutu Knight First Amendement upozornil, že budou následovat další žaloby, pokud bude Trump dál blokovat lidi na Twitteru.Dan Ozzi je autor a hudební novinář, kterého Trump zablokoval v roce 2014 poté, co zavtipkoval, že by bylo legrační používat Trumpův obličej jako záchod."Když ten twitterový účet funguje jako oficiální hlásná trouba demokraticky zvoleného celostátního politika, pak mám já jako občan právo číst veškerý průjem, který se z té hlásné trouby leje," konstatoval.Podrobnosti v angličtině ZDE