Ultrapravicová německá poslankyně je vyšetřována kvůli "podněcování nenávisti"

Beatrix von Storchová, místopředsedkyně poslaneckého klubu v Bundestagu, kritizovala kolínskou policii za to, že umisťuje na Twitter informace v arabštině.

"Co se to sakra s touto zemí děje? Proč oficiální policejní stránka... tweetuje v arabštině?", napsala Storchová. "Chcete se zavděčit barbarským, muslimským, hromadně znásilňujícím hordám mužů?"

Kolínská policie sdělila AFP, že obvinění se týká možného porušení zákonů proti vyvolávání nenávisti. Účet Storchové byl na 12 hodin zablokován a tweet odstraněn.

Stejné prohlášení poslankyně zveřejnila i na Facebooku, který je také odstranil s odvoláním na paragraf 130 německého trestního řádu.

Kolínská policie popřála občanům na Twitteru na Silvestra všechno nejlepší v novém roce v několika jazycích, mimo jiné i anglicky, francouzsky a arabsky:

#PolizeiNRW #Köln #Leverkusen: Cologne Police wishes everyone in the metropolitan area of Cologne and Leverkusen and everywhere else of course, a Happy New Year! New Year’s Eve 2018 #Silvester2017 – Information: https://t.co/G5erMWFNQy pic.twitter.com/7XW0t8YV7K